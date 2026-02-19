Osmanlı’dan bu yana devam eden gelenek: Sadece Ramazan’da pişiriliyor

Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen gelenek kapsamında hazırlanan çörek, sadece ramazan ayında üretilmesiyle biliniyor. Coğrafi işaret tesciline sahip olan bu eşsiz lezzet, özellikle iftar saatine yakın yoğun talep görüyor.

Özetle

NOHUT MAYASIYLA HAZIRLANIYOR

Kent genelinde fırınlarda akşamdan hazırlanan hamurlar, sabahın erken saatlerinde özel mayalama yöntemiyle dinlendiriliyor. Nohut mayasıyla hazırlanan hamur, taş fırınlarda pişirilerek satışa sunuluyor.

“İFTARA YAKIN SAATLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR”

Fırıncı Orhan Aydeniz, yaptığı açıklamada, iftara yakın saatlerde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Tekirdağ’a özgü güzel bir lezzet. Ramazan ayında çıkıyor." dedi.

Çöreğin zahmetli bir üretim sürecinden geçtiğini anlatan Aydeniz, çöreğin nohut mayasından yapıldığını belirtti.

“YAPILIŞI BİRAZ ZAHMETLİ”

İşin zahmetinin mayadan kaynaklandığını ifade eden Aydeniz, "Yapılışı biraz zahmetli, sadece nohut mayasından yapıyoruz. Mayası uğraştırıyor. Geceden bu yana mayasıyla uğraşıyoruz. Mayayı geceden tutuyoruz, kazanlarda köpürmesi için bekletiyoruz. Daha sonra unla birlikte işlemler başlıyor. Hamur haline getirip tavalara koyuyoruz." diye konuştu. Aydeniz, coğrafi işaret tescilinin ardından çöreğin bilinirliğinin arttığını ifade etti.