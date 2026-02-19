Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Şenay Yurtalan

Osmanlı’dan bu yana devam eden gelenek: Sadece Ramazan’da pişiriliyor

Tekirdağ’da bir gelenek olan ramazan çöreği, Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarında yer almak için yeniden pişirilmeye başlandı.

Osmanlı'dan bu yana devam eden gelenek: Sadece Ramazan'da pişiriliyor
Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen gelenek kapsamında hazırlanan çörek, sadece ramazan ayında üretilmesiyle biliniyor. tesciline sahip olan bu eşsiz lezzet, özellikle iftar saatine yakın yoğun talep görüyor.

Osmanlı’dan bu yana devam eden gelenek: Sadece Ramazan’da pişiriliyor

Osmanlı döneminden bu yana süregelen bir gelenekle sadece Ramazan ayında üretilen, coğrafi işaret tesciline sahip Tekirdağ'a özgü bir çörek, nohut mayasıyla hazırlanıp iftar saatine yakın yoğun talep görüyor.
Geleneksel çörek, Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen bir görenekle sadece Ramazan ayında üretiliyor.
Eşsiz lezzet, coğrafi işaret tesciline sahip.
Çörek, iftar saatine yakın yoğun talep görüyor.
Hamur akşamdan hazırlanıyor ve sabahın erken saatlerinde nohut mayasıyla özel bir yöntemle dinlendiriliyor.
Taş fırınlarda pişirilen çörek, nohut mayası nedeniyle zahmetli bir üretim sürecinden geçiyor.
Coğrafi işaret tescili, çöreğin bilinirliğini artırdı.
Osmanlı’dan bu yana devam eden gelenek: Sadece Ramazan’da pişiriliyor

NOHUT MAYASIYLA HAZIRLANIYOR

Kent genelinde fırınlarda akşamdan hazırlanan hamurlar, sabahın erken saatlerinde özel mayalama yöntemiyle dinlendiriliyor. Nohut mayasıyla hazırlanan hamur, taş fırınlarda pişirilerek satışa sunuluyor.

Osmanlı’dan bu yana devam eden gelenek: Sadece Ramazan’da pişiriliyor

“İFTARA YAKIN SAATLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR”

Fırıncı Orhan Aydeniz, yaptığı açıklamada, iftara yakın saatlerde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Tekirdağ’a özgü güzel bir lezzet. Ramazan ayında çıkıyor." dedi.

Çöreğin zahmetli bir üretim sürecinden geçtiğini anlatan Aydeniz, çöreğin nohut mayasından yapıldığını belirtti.

“YAPILIŞI BİRAZ ZAHMETLİ”

İşin zahmetinin mayadan kaynaklandığını ifade eden Aydeniz, "Yapılışı biraz zahmetli, sadece nohut mayasından yapıyoruz. Mayası uğraştırıyor. Geceden bu yana mayasıyla uğraşıyoruz. Mayayı geceden tutuyoruz, kazanlarda köpürmesi için bekletiyoruz. Daha sonra unla birlikte işlemler başlıyor. Hamur haline getirip tavalara koyuyoruz." diye konuştu. Aydeniz, coğrafi işaret tescilinin ardından çöreğin bilinirliğinin arttığını ifade etti.

