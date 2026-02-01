Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Antalya'da otel otoparkında şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da bir otelin açık otoparkında başından vurulmuş halde bulunan Melih A.S.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın sabahın ilk ışıklarında olay yerine geldiği belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya'da otel otoparkında şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 22:00

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Side Mahallesi 1542. Sokak'ta bir otelin otoparkında bir şahsın cansız yattığı ihbarı üzerine sağlık ve Manavgat İlçe Komutanlığı'na bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri yerine sevk edildi.

Antalya'da otel otoparkında şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ekipler, açık otoparkın köşesinde yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada silahla başından vurulmuş halde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Melih A.S.'nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da otel otoparkında şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu

SABAH SAATLERİNDE OLAY YERİNE GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şahsın sabah saat 05.30 sıralarında olay yerine geldiği anlar, otelin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Şahsın etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Antalya'da otel otoparkında şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayiden parça aldı, direksiyon başında ölü bulundu! Eşinin cama dayanıp söyledikleri yürekleri dağladı
Bir caretta caretta daha ölü bulundu! Katil yine insanoğlu çıktı
ETİKETLER
#antalya
#jandarma
#cinayet
#olay
#intihar
#Acil Durumlar Bakanlığı
#Side
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.