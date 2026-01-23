Otobüste tartıştığı genci feci şekilde döverken bağırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; bir otobüsün içinde başlayan tartışmada İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasındaki tansiyon kısa sürede yükseldi.

Mümin E., tartıştığı genci bir anda tekme tokat darbetmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler saldırganı kısa sürede yakalarken hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI ANLAŞILDI

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum" dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilirken, 36 suç kaydı olduğu öğrenildi.