Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı! Akaryakıt pompasının devrildiği kazada faciadan kıl payı dönüldü

Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 karayolunda gerçekleşen kazada Finlandiya vatandaşı Mikko Juho Pietri Tirkkonen'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Karacalar Mahallesi sınırlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla istasyona giren otomobil o sırada istasyonda yakıt alan Erdal Uluhan'ın kullandığı otomobile arkadan çarptıktan sonra akaryakıt pompasını devirdi.

O sırada bir başka araca akaryakıt dolduran benzinlik görevlisi savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otomobilin çarptığı pompa ve otomobile köpük sıkarak muhtemel bir yangın ve patlamayı önledi.