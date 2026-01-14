Otomobil alev topuna döndü

Diyarbakır'da seyir halindeki bir otomobil bir anda motor bölümünden alev almaya başladı. Olayın yaşandığı adres, Diyarbakır-Batman karayolu oldu.

Otomobilin alev aldığını fark eden sürücü, aracı güvenli bir yere çektikten sonra kendini dışarı attı. Sürücünün yetkililere haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.