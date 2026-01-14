Havadayken çay davetine hayır diyemedi! Gülümseten anlar kameralara yansıdı

Mersin'in Silifke ilçesinde gönülleri ısıtan ve yüzlerce gülümsemeye neden olan bir olay yaşandı. Ormanda fidan dikimi yapan işçiler, yemek molasında oldukları sırada üzerlerinden uçuş yapan yamaç paraşütçüsünü çaya davet etti. Çay davetine kayıtsız kalamayan yamaç paraşütçüsü Osman Doğan, işçilere "Geliyorum" diye yanıt verdi. Uygun bir noktaya iniş yapan Doğan, işçilerin yanına giderek çay içti. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.