Otomobil ile kamyonet birbirine girdi! Talihsiz kaza baba ve oğlunu ayırdı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulubey istikametine seyreden Ekrem K. (82) yönetimindekİ kamyonet, Altınordu istikametine seyreden 17 yaşındaki G.Y'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araç ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün babası Bilal Y'nin (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.