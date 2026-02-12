Otomobil ile tır birbirine girdi! Araçlara sıkışan yaralıları AFAD kurtardı

Birkan Çelik (65) idaresindeki otomobil, Kars-Erzurum kara yolu Kağızman kavşağında seyir halinde olan Hayri Atilla (61) yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan N.E, Ö.G, S.A. ve Y.Ş. isimli vatandaşlar yaralandı.

YARALILARI AFAD KURTARDI

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.