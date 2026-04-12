Yaşam
Özel hastane ameliyatta '34 bin lira' fazla ücret aldı! Faiziyle birlikte iade kararı

KDK, özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişiden, Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı şekilde alınan 34 bin 638 liralık fazla ücretin, yasal faiziyle iade edilmesi yönünde hastaneye tavsiyede bulundu. İşte e-Devlet'teki kontrolden sonra ortaya çıkan farkın detayları...

Özel hastane ameliyatta '34 bin lira' fazla ücret aldı! Faiziyle birlikte iade kararı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişiden, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı şekilde alınan 34 bin 638 lira tutarındaki ücretin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

HABERİN ÖZETİ

Özel hastane ameliyatta '34 bin lira' fazla ücret aldı! Faiziyle birlikte iade kararı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanenin bel fıtığı ameliyatı için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine aykırı olarak fazladan aldığı 34 bin 638 lira tutarındaki ücretin, yasal faiziyle birlikte iade edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
Vatandaş, özel hastanede bel fıtığı ameliyatı sonrası ödediği 73 bin lira ile e-Devlet'te gözüken 19 bin 180 lira arasındaki farkın iadesi için KDK'ye başvurdu.
KDK incelemesi sonucunda, hastanenin SUT hükümlerine göre talep edebileceği tutarın 19 bin 180 lira olduğunu ve hastadan 34 bin 638 lira fazladan ücret alındığını belirledi.
Hastanenin, hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediği ve ücret farkını kabul ettiği yönündeki savunması KDK tarafından kabul edilmedi.
KDK, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için SGK'ye özel sağlık hizmeti sunucularıyla yapılan sözleşmelerde SUT hükümlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmasını önerdi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Özel hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir kişi, tetkikler hariç 73 bin lira ödeme yaptı. e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde işlemle ilgili 19 bin 180 lira tutarında ücret gözüktüğünü fark eden vatandaş, fazladan alınan paranın iadesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Özel hastane ameliyatta '34 bin lira' fazla ücret aldı! Faiziyle birlikte iade kararı

Bunun üzerine inceleme başlatan KDK, konuyla ilgili özel hastaneden görüş istedi. Hastane yönetiminden kuruma gönderilen yazıda, "hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediği ve ücret farkını ödemeyi kabul ettiği" öne sürüldü.

Yazıda, hastanın bilgisi ve rızası dahilinde ödenen ücretin iadesinin yapılamayacağı belirtildi.

AMELİYAT İÇİN ÖDENEN TUTAR ARASINDA CİDDİ FARK VAR

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) gönderilen yazıda ise Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hükümler kapsamında, söz konusu ameliyat için kurum tarafından hastaneye 19 bin 180 lira ödendiği ifade edildi.

Tebliğdeki hükümlere göre, SGK'ye faturalanan tutarın iki katına kadar ücretin hastanece talep edilebileceği hatırlatılan yazıda, aradaki 34 bin 638 liranın fazladan alındığı kaydedildi.

Söz konusu hastane ile imzalanan Afiliye Üniversitesi Protokolü'nde cezai yaptırım maddesi bulunmadığından hastaneye ceza uygulanamadığı aktarılan yazıda, bu nedenle mevzuata aykırı olsa dahi hastaya ücret iadesinin yapılamayacağı belirtildi.

Özel hastane ameliyatta '34 bin lira' fazla ücret aldı! Faiziyle birlikte iade kararı

'AŞIRI VE ORANTISIZ KÜLFET'

Başvurucuyu haklı bulan KDK, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine aykırı şekilde alınan 34 bin 638 lira tutarındaki ücret farkının, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte vatandaşa ödenmesi yönünde hastaneye tavsiyede bulundu.

Kurum, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özel sağlık hizmeti sunucularıyla gerçekleştirilecek Afiliye Protokolü veya hizmet satın alımı sözleşmelerinde, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin uygulanmasına dönük koruyucu, önleyici ve yaptırım uygulayıcı düzenlemelerin yapılmasını SGK'ye önerdi. KDK'nin kararında şu ifadeler yer aldı:

"Başvuranın bel fıtığı ameliyatı olmak amacıyla sağlık hizmeti almış olduğu hastane tarafından ilave ücret sınırını aşan bir hizmet bedeli alınması, bununla beraber SGK tarafından konuya ilişkin herhangi bir koruyucu önlemin alınmayıp gerekli yaptırımların da uygulanmaması sonucunda gerçekleşen müdahale yönünden, başvuranı katlanılamayacak seviyede zor duruma düşürecek aşırı ve orantısız bir külfetin ortaya çıktığı, bu açıdan başvuranın sağlık hakkı ile vücut bütünlüğünün korunması hakkına ölçüsüz bir müdahalede bulunulduğu değerlendirilmiştir."

