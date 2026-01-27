Menü Kapat
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eşini aradığını iddia ettiği kişiyi öldüren Hikmet Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Hikmet Ş.'nin eşi Fatma Ş. de tanık olarak dinlendi. Fatma Ş., maktulle sosyal medya hesabından kendisine attığı istek ve mesajla tanıştığını iddia ederek kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Paraların üstünde çirkin notlar! Eşi kuryeyi gözünü kırpmadan katletti: 'Sürekli mesaj atıyordu'

UYGUNSUZ NOTLAR YAZDIĞIM DOĞRU DEĞİL

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi, "Maktulle bir ilişkim yoktu. Israrla mesaj atarak beni rahatsız ediyordu. Kendisini engelledim. Yemek siparişini getiren maktulü, kapıyı uygunsuz kıyafetle karşıladığım ve paranın üstüne notlar yazdığımı iddiasını kabul etmiyorum. Tam olarak okuma yazma bilmiyorum" iddiasında bulundu.

Paraların üstünde çirkin notlar! Eşi kuryeyi gözünü kırpmadan katletti: 'Sürekli mesaj atıyordu'

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Hikmet Ş. ile A.A. ve E.Ç.'yi yakaladı. 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hikmet Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paraların üstünde çirkin notlar! Eşi kuryeyi gözünü kırpmadan katletti: 'Sürekli mesaj atıyordu'

"SİLAHI KORKUTMA AMAÇLI ÇIKARDIM"

Dava dosyasına yansıyan iddialara göre, sanığın eşinin, sipariş getiren maktul Hasan Hüseyin Osmanoğlu'na ödeme yaparken paraların üzerine duygusal ve rahatsız edici notlar yazdığı öne sürüldü. Maktulün bu durumdan rahatsız olduğu ve karşılık vermediği belirtilirken, durumu öğrenen sanığın Osmanoğlu'nu takip ettiği ve bölgeyi terk etmesi yönünde uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Tutuklu sanık ise savunmasında, maktulün eşini arayarak rahatsız ettiğini, olay günü maktul ve ağabeyi tarafından sıkıştırıldığını, korkutmak amacıyla çıkardığı silahın yaşanan arbede sırasında ateş aldığını ileri sürdü.

Paraların üstünde çirkin notlar! Eşi kuryeyi gözünü kırpmadan katletti: 'Sürekli mesaj atıyordu'

"SÜREKLİ BANA MESAJ ATIYORDU"

Olaya ilişkin duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya "Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Hikmet Ş., taraf avukatları ve tanık katıldı.

Paraların üstünde çirkin notlar! Eşi kuryeyi gözünü kırpmadan katletti: 'Sürekli mesaj atıyordu'

Sanığın eşi Fatma Ş., duruşmada tanık olarak dinlendi. Fatma Ş., maktulle sosyal medya hesabından kendisine attığı istek ve mesajla tanıştığını iddia ederek, "Maktul bana sürekli mesaj atıyordu ancak karşılık vermedim. En son bana telefon numaramı mesaj olarak atınca numaramı nereden bulduğunu sordum, o ise 'Esnaf sırrı' dedi. Çocuklar eve yemek siparişi verirken numarayı oradan almış. Ben maktule bu mesaj dışında cevap vermedim. Maktul, sürekli aramaya devam etti. Kendisi ile ilişkimiz olmadı. Aramasından rahatsız oluyordum. Eşim durumumdan şüphelendi, ancak kendisine söylemedim. Engellenenler kısmında maktulün numarasını bulmuş" dedi.

"OKUMA YAZMA BİLMİYORUM"

Eşi Hikmet Ş. ile anlaşamadıklarını söyleyen Fatma Ş., "Eşimle anlaşamamamızın sebebi maktul değildi. Yemek siparişini getiren maktule karşı kapıyı uygunsuz kıyafetle karşıladığım iddiasını kabul etmiyorum. Paranın üstüne notlar yazdığımı da kabul etmiyorum. Tam olarak okuma yazma bilmiyorum. Normalde sesli yazdırma uygulamasıyla mesajları yazıyorum. Gelen mesajları da tam olarak anlayamıyorum. Bu sebeple maktule mesaj yazdığım iddiasını kabul etmiyorum. Eşim son zamanlarda tedirgindi, takip edildiğini söylüyordu. Hatta bu nedenle plakasını değiştirdi. Bu olaylar üzerine sığınma evine gittim ve bir süre sonra eve döndüm. Eşimin, 'Beni nasıl aldatırsın?' diyerek beni darp ettiği doğrudur. Olay günü ise Hikmet beni arayarak, 'Adam senin yüzünden yanlışlıkla vuruldu' dedi" şeklinde konuştu.
Sanığın bir diyeceğinin olmadığını söylemesi ve avukatların süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

EŞİMİN SSÜREKLİ BİRİSİYLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM

Sanık Hikmet Ş. ilk celse yaptığı savunmada, eşinin uzun süre bilinmeyen bir telefon numarasıyla sürekli görüştüğünü fark ettiğini, numaranın kime ait olduğunu sorduğunda eşinin kadın sığınma evine gittiğini söyledi. Daha sonra yaptığı araştırmada bu numaranın maktul Hasan Hüseyin Osmanoğlu'na ait olduğunu öğrendiğini öne süren sanık, olay günü Osmanoğlu ile karşılaştığında da bu durumu konuştuğunu, maktulün eşini aradığını kabul ettiğini ve bu nedenle aralarında çıkan tartışmada olayın gerçekleştiğini iddia etti.

