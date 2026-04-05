Editor
 | Şenay Yurtalan

Parktan toplanan bitki bebeği zehirliyordu! Facia ramak kala önlendi

Bursa'da bir vatandaşın parktan topladığı bitkiler arasında yer alan zehirli zakkum sebebiyle küçük bir çocuk zehirlenme tehlikesiyle karlı karşıya kaldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 15:13

Çocuğuyla birlikte parka giden Özkan Aynak, evde ağaç figürü yapmak için parkın bahçesindeki farklı bitkilerden topladı. Baba Aynak zehirli olduğunu bilmediği zakkum çiçeğinin de yer aldığı bitkileri eve getirdi.

Parktan topladığı zehirli zakkum çiçeğini bebeğinin ağzına götürmesi üzerine hastaneye kaldırılan baba, benzer durumların yaşanmaması için parklardaki zehirli bitkilere dikkat çekerek önlem alınması çağrısında bulundu.
Özkan Aynak, parktan topladığı farklı bitkiler arasında zehirli olduğunu bilmediği zakkum çiçeğini de eve getirdi.
Bebeğinin zakkum çiçeğini ağzına götürdüğünü fark eden baba, bitkiyi hemen alarak muhtemel zehirlenme ihtimaline karşı bebeğini hastaneye götürdü.
Hastanede bebeğe serum tedavisi ve aktif kömür tedavisi uygulandı.
Baba Özkan Aynak, yoğun bakım ünitesinin hazırlandığını duyunca büyük korku yaşadıklarını belirtti ve park alanlarındaki zehirli bitkilere karşı önlem alınması çağrısı yaptı.
Uzmanlar, zakkumun tüm parçalarının zehirli olduğunu ve özellikle küçük çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
SAĞLIK EKİPLERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Bitkileri eve getiren baba, küçük yaştaki bebeğinin bitkiyi ağzına götürdüğünü fark hemen müdahale ederek bitkiyi çocuğun ağzından aldı. Muhtemel bir zehirlenme ihtimaline karşı vakit kaybetmeden hastaneye giden aile, bitkinin zakkum olduğunu belirtince sağlık ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu.

Hastanede yapılan ilk müdahalede çocuğa damar yolu açılarak serum tedavisi uygulandığı, zehirlenme riskine karşı aktif kömür tedavisi yapıldığı öğrenildi. Doktorların muhtemel bir komplikasyona karşı yoğun bakım ünitesini de tedbir amaçlı hazır beklettiği belirtildi. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Özkan Aynak, çocuğunun büyük bir tehlike atlattığını belirterek park alanlarında bulunan zehirli bitkilere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

“YOĞUN BAKIMIN HAZIRLANDIĞINI DUYUNCA BÜYÜK KORKU YAŞADIK”

Olayı anlatan baba Özkan Aynak şunları söyledi:
"Çocuğumuz bitkiyi ağzına götürdüğünde hemen fark edip müdahale ettik. Hastaneye gittiğimizde bitkinin zakkum olduğunu söyleyince hemen tedaviye başladılar. Yoğun bakımın hazırlandığını duyunca büyük korku yaşadık. Çok şükür şu an durumu iyi. Ancak bu durum herkesin başına gelebilir. Parklarda çocukların ulaşabileceği zehirli bitkiler bulunuyor. Başka aileler aynı korkuyu yaşamasın diye bunu duyurmak istedik."

Uzmanlar, zakkum bitkisinin çiçekleri, yaprakları ve dalları dahil olmak üzere tüm parçalarının zehirli olduğunu, özellikle küçük çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Yaşanan olay sonrası park alanlarında bulunan bitkilerin güvenliği konusu yeniden gündeme gelirken, yetkililerin konu ile ilgili bir çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

