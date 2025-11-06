Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Kasım Perşembe günü hava durumu raporunu yayımladı. Termometreler pastırma sıcakları havasını hissettiren mevsim normalleri üzerinde seyretse de sis ve yağış ülkenin yarısını etkileyecek. İşte bölgelere göre hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 07:04

Türkiye kuzeybatısında ve pusun etkisinde günler geçirmeyi sürdürüyor. Pastırma sıcakları yerini yağışlı ve gri gökyüzülü günlere bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan perşembe günü hava tahmin raporlarına göre yurdun batı bölümünün büyük kısmı yağışlı ve etkisinde bir gün geçirecek.

Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR?

İstanbul dahil Marmara'nın batı kesimleri İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı

PASTIRMA SICAKLARI SÜRÜYOR

Yağışlar serinletici etki oluştursa da sıcaklıklar mevsim normallerine göre olması gerekenin 3-5 derece üstüne çıkmış durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş gerçekleşmesi bekleniyor.

Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Noterlerde nöbet zorunluluğu: Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı
Sındırgı sarsıntıları sürerken gözler Yalova'da: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan kritik Marmara uyarısı!
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#sıcaklık
#yağmur
#sağanak
#sis
#pus
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.