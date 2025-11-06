Pastırma sıcaklarına veda! Yurdun yarısını sis ve yağış etkisi altına aldı

Kategoriler
Türkiye kuzeybatısında sis ve pusun etkisinde günler geçirmeyi sürdürüyor. Pastırma sıcakları yerini yağışlı ve gri gökyüzülü günlere bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan perşembe günü hava tahmin raporlarına göre yurdun batı bölümünün büyük kısmı yağışlı ve sağanak etkisinde bir gün geçirecek.
İstanbul dahil Marmara'nın batı kesimleri İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Yağışlar serinletici etki oluştursa da sıcaklıklar mevsim normallerine göre olması gerekenin 3-5 derece üstüne çıkmış durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş gerçekleşmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu