Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Noterlerde nöbet zorunluluğu: Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı

Adalet Bakanlığı noterlerin çalışma sistemiyle alakalı yeni bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre nöbet sistemi zorunlu haline getirildi. Vatandaşların tatil sebebiyle mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Noterlerde nöbet zorunluluğu: Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 03:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 03:28

'de yer alan yeni yönetmeliğe göre nöbetçi noterlerin çalışma sistemi belirlendi. Noterlerin resmi tatil haricinde cumartesi nöbetleri zorunlu olacak.

Noterlerde nöbet zorunluluğu: Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı

Noterlerin resmi tatil dışında cumartesi ve pazar günü çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer aldı. En fazla 20 en az 4 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterliğin nöbet görevi yapacağı belirtildi. Daha fazla olanlarda ise noterlik sayısının yüzde 5'i kadar nöbet görevi verilecek.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Nöbet görevi yapan noterler sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar çalışacak. Öğle arası kabul edilen 12.30 ila 13.30 arasında çalışmayacak.

Noterlerde nöbet zorunluluğu: Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı

İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK

Vatandaşlar hangi noterin nöbetçi olacağını internetten öğrenebilecek. Türkiye Noterler Birliği tarafından listeler internet sitesinde ilan edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nafaka ile ilgili bakanlıktan yeni düzenleme! Üst sınır geliyor
ETİKETLER
#yönetmelik
#noter
#resmi gazete
#çalışma saatleri
#pazar
#Nöbetçi Hakimlik
#Cumartesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.