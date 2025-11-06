Noterlerde nöbet zorunluluğu: Resmi Gazete'de yeni düzenleme yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan yeni yönetmeliğe göre nöbetçi noterlerin çalışma sistemi belirlendi. Noterlerin resmi tatil haricinde cumartesi pazar nöbetleri zorunlu olacak.

Noterlerin resmi tatil dışında cumartesi ve pazar günü çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer aldı. En fazla 20 en az 4 noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterliğin nöbet görevi yapacağı belirtildi. Daha fazla olanlarda ise noterlik sayısının yüzde 5'i kadar nöbet görevi verilecek.

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Nöbet görevi yapan noterler sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar çalışacak. Öğle arası kabul edilen 12.30 ila 13.30 arasında çalışmayacak.

İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK

Vatandaşlar hangi noterin nöbetçi olacağını internetten öğrenebilecek. Türkiye Noterler Birliği tarafından listeler internet sitesinde ilan edilecek.