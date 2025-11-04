Menü Kapat
19°
Nafaka ile ilgili bakanlıktan yeni düzenleme! Üst sınır geliyor

Adalet Bakanlığı tarafından yıllar süren boşanma davaları ve nafaka ile ilgili taslak çalışmasının sonuna gelindi. Uzun süredir tartışılan ve ödenemeyen nafakalar için borçluya uygulanan tazyik hapsine üst sınır getirilmlesi planlanıyor. Hapisteyken ödenemeyen nafaka için ikinci ceza uygulanmayacak

Nafaka ile ilgili bakanlıktan yeni düzenleme! Üst sınır geliyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:36

Adalet Bakanlığı uzun süredir tartışılan davaları ve nafakalar ile ilgili harekete geçti. Süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davalarıyla ilgili süreçlerin kısaltılmasını öngören çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda aile hukuku konusunda en çok tartışılan alanların yeniden düzenlemesini öngören yargı paketinin kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Nafaka ile ilgili bakanlıktan yeni düzenleme! Üst sınır geliyor

Yapılacak düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor.

İKİNCİ DEFA CEZA UYGULANMAYACAK

Süresiz nafakanın kaldırılmasını içerecek çalışmanın yanı sıra Adalet Bakanlığı ödenmeyen nafakaların icra yoluyla tahsili konusundaki hükümlerde de değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Kamuoyunun görüşüne açılan Cebri İcra Kanunu taslağında, nafakaya ilişkin kararlara uymayanlara verilecek hükmü yeniden düzenleniyor. Mevcut mevzuatta nafakasını ödemediği için başlatılan icra takibine rağmen, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere üç aya kadar tazyik hapsi (zorlama hapsi) verilebiliyor.

Nafaka ile ilgili bakanlıktan yeni düzenleme! Üst sınır geliyor

Söz konusu yaptırım, nafaka alacaklarının korunmasını ve özellikle aile hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya yönelik. Yeni taslakta bu uygulama devam edecek. Ancak, nafakayı ödemediği için tazyik hapsi uygulanan kişi hakkında, cezanın infazı sırasında (başka bir geliri olmaması nedeniyle) ödenemeyen nafaka borcundan dolayı ayrıca bir tazyik hapsi verilemeyecek. Nafakayla ilgili bir kararın gereğinin yerine getirilmesi kapsamında, borçlunun tazyik hapsinde geçireceği toplam süre bir yıldan fazla olamayacak.

KARARIN KESİNLEŞMESİNE BAKILMAYACAK

Tazyik hapsinin uygulanmasıyla ilgili gerekçede “Nafaka kararlarının gereğinin yerine getirilmemesi hâlinde müeyyide uygulanabilmesi için ilam veya kararların kesinleşmesi aranmaz. Tazyik hapsiyle cezalandırmaya karar verilebilmesi için nafaka kararına ilişkin takibin kesinleşmesi ile şikâyet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya takip eden dönemde herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemiş olması gerekmektedir” denildi.

