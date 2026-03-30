Yaşam
Yaşam
Editor
 | Canan Okur

Pembe Dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe Dolunay ne zaman ve kimleri etkileyecek?

Baharın gelişini müjdeleyen ve gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunacak Pembe Dolunay için geri sayım başladı. 2026 yılının en çok merak edilen gökyüzü olaylarından biri olan Pembe Dolunay, özellikle astroloji tutkunlarını oldukça heyecanlandırmış durumda. Peki Pembe Dolunay Türkiye'den de izlenebilecek mi? Pembe Dolunay ne zaman? Pembe Dolunay'dan etkilenecek kişiler kimler, hangi burçlar? İşte merakla ve büyük bir heyecanla beklenen Pembe Dolunay'a dair tüm detaylar...

Bahar aylarının en muhteşem gökyüzü olayı Pembe Dolunay, 2026 yılında kayıtlara geçecek bir gökyüzü manzarası sunmasıyla mercek altına alındı. Adını doğanın uyanışından alan bu görkemli doğa olayı, hem astronomi meraklılarını hem de gökyüzü tutkunlarını daha şimdiden heyecanlandırdı. Peki Pembe Dolunay gecesinde ne olacak? Pembe Dolunay Türkiye'den izlenebilecek mi, kimler etkilenecek? İşte Pembe Dolunay zamanı ve merak edilen diğer detaylar...

2026 yılında gerçekleşecek olan ve bahar aylarının muhteşem gökyüzü olayı olarak nitelendirilen Pembe Dolunay, Türkiye'den de izlenebilecek.
Pembe Dolunay, Türkiye saatiyle 2 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek ve saat 05:12'de en yüksek noktasına ulaşacak.
Ay, 1 Nisan gecesinden itibaren gökyüzünde tam yuvarlak bir şekilde görülecek.
Gökyüzü olayında Ay'ın parlak altın, turuncu ya da gümüş beyazı tonlarında görülmesi bekleniyor.
Pembe Dolunay astrolojik açıdan Terazi burcunda gerçekleşecek ve özellikle Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarını etkileyecek.
Pembe Dolunay ismi, Nisan ayında açan Alev Çiçekleri olan Pembe'den gelmektedir ve Çimlerin Filizlendiği Dolunay, Yumurta Dolunayı, Balık Dolunayı ve Buzların Kırıldığı Dolunay gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.
Meteorolojiye göre, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde hava kapalı ve bulutlu olacağından, Ay'ın net görülmesi zorlaşabilir, ancak bulut geçişlerinde görülmesi bekleniyor.
PEMBE DOLUNAY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Gökyüzü tutkunlarının en çok merak ettiği soruların başında Pembe Dolunay'ın Türkiye'den görülüp görülemeyeceği oluyor. Pembe Dolunay Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek. Ancak burada önemli olan detay, havanın durumu olacak.

Meteoroloji verilerinden alınan son bilgilere göre, 1 Nisan Çarşamba ve 2 Nisan Perşembe tarihlerinde Türkiye geneli hava kapalı ve bulutlu olacak. Yağmur yağması da beklenen bu günlerde Ay'ın net bir şekilde görülmesi de zorlaşabilir. Bu duruma rağmen, bulut geçişlerinin olduğu anlarda Ay'ın tüm ihtişamını göstermesi bekleniyor.

Pembe Dolunay olarak nitelendirilen bu gökyüzü olayında her ne kadar isim Pembe olarak geçse de Ay'ın parlak altın, turuncu ya da gümüş beyazı tonlarında görülmesi bekleniyor.

PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN VE KİMLERİ ETKİLEYECEK?

2026 senesinde merakla beklenen Pembe Dolunay, Türkiye saatiyle 2 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Saat 05:12'de ise en yüksek noktasına ulaşacak. Ay, 1 Nisan gecesinden itibaren gökyüzünde tam yuvarlak olacak ve muhteşem bir manzara sunacak.

Pembe Dolunay'ın burçlar üzerinde de etkisi oldukça merak ediliyor. Astrolojik açıdan Pembe Dolunay Terazi burcunda gerçekleşecek ve bu durum da bazı burçları doğrudan etkileyecek.

Pembe Dolunay'dan etkilenecek burçlar arasında özellikle Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlaklar yer alıyor. Duygusal hassasiyetin artacağı bu süreç, hasat zamanı olarak nitelendiriliyor ve geçmişte ekilen tohumların sonuçları görüleceği düşünülüyor.

PEMBE DOLUNAY İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Pembe Dolunay ismi, eski geleneklere ve doğa olaylarından gelmektedir. Adını Nisan ayında açan Alev Çiçekleri olan Pembe'den alsa da bu evre farklı isimlerle de anılıyor. Bu isimler arasında Çimlerin Filizlendiği Dolunay, Yumurta Dolunayı, Balık Dolunayı ve Buzların Kırıldığı Dolunay yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzayda 178 gün geçiren NASA astronotundan tüm insanlığa mesaj: "Yalanın içinde yaşıyoruz"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NASA'dan astronotlara onay çıktı! Uzayda "akıllı telefon" dönemi başlıyor
