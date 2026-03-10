Pendik'te facia kıl payı atlatıldı! Okulun giriş saçağı çöktü

İstanbul'un Pendik ilçesinde Kaynarca Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda facia adeta kıl payı atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, okulun ana giriş kapısı üzerinde bulunan beton saçak henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aniden çöktü.

Saçağın çökmesinin ardından olay durum yetkililere bildirilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken çöken saçağın enkazı Pendik Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Saçağın çöktüğü sırada öğrencilerin derste olmasından dolayı okul bahçesinin ve girişin boş olması, büyük bir facianın önüne geçti.

Olayın ardından Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Olayın ders saatinde gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Okul yönetimi tarafından gerekli tüm güvenlik önlemleri hızlıca alınmış ve konuyla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır. Öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliği için süreç titizlikle takip edilmektedir." denildi.