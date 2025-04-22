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 | Bengül Arıca

Pendik'te sevgili vahşeti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi

İstanbul Pendik'te 4 gün önce meydana gelen korkunç cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova’yı bıçaklayarak öldüren R.A saklandığı metruk binada yakalandı. Katil zanlısı ilk ifadesinde aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşte kan donduran cinayetin detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:58

İstanbul Pendik'te meydana gelen korkunç cinayette Özbekistan uyruklu sevgilisini öldüren R.A, saklandığı binada kıskıvrak yakalandı. Katil sevgilinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Korkunç olayın ardından şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri görgü tanıklarına ulaştı.

KOMŞULARA ALDIRMADAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Tanıklarla görüşen polis ekipleri, ikilinin önce bağrışıp ardından kavga ettiğini ve o esnada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin sevgilisi olduğu kadını bıçakladıktan hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Pendik'te sevgili vahşeti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi

KAÇTIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelinin kaçış anlarının yer aldığı kamera görüntüsüne ulaştı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve Vasılahon Usmanova'nın 12 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir beraber yaşadıkları evde sık sık tartıştıkları öğrenildi. Cinayeti İşleyen R.A’nın polise verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#kadın cinayeti
#Yaşam
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