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 | Bengül Büyükhan

Piyasa değeri yaklaşık 27 milyon TL! Hakkari'de 8 kg külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL olan 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

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Piyasa değeri yaklaşık 27 milyon TL! Hakkari'de 8 kg külçe altın ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 14:52

Hakkari'nin Derecik ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL olan toplamda 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derecik ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alındı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler; 14 Şubat 2025 günü akşam saatlerinde Ortaklar Yol Kontrol Noktasında şüpheli aracı tespit etmiş olup, araçta arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada, aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş bir şekilde piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL değerinde olan 6 adet 1 kilo külçe altın ve 2 adet 1 kilo kesme şeklinde altın olmak üzere toplamda 8 kilo gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

15 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
15 Şubat 2025 Cumartesi günü gram altın 3.361,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.623,00 TL'den satılıyor.
ETİKETLER
#kaçakçılık
#külçe altın
#Yaşam
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