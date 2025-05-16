Piyasaya sahte altın sürüyorlardı! 12 milyon değerinde çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi

Adana'da sahte altın üreten şebeke polisin nefes kesen bir operasyonuyla çökertildi. 8 aylık takip sonucu iki atölyeye düzenlenen operasyonlarda 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 350 adet gramajı düşük altın ele geçirildi.

Vatandaşları dolandıran sahte altın şebekeleriyle mücadele sürüyor. Adana polisi 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte altın üreten bir şebekeyi tespit etti. Ekipler iki atölyeye düzenledikleri baskında, toplam 12 milyon 253 bin TL değerinde bin 125 adet çeyrek, 98 adet yarım, 127 adet tam altın olmak üzere bin 350 adet sahte altın ele geçirdi.

PİYASAYA SAHTE ALTIN SÜRÜYORLARDI!

Piyasaya sahte tam, yarım, çeyrek ve Reşat altını süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, atölye sahipleri S.İ. ve E.G. ile kuyumculuk yapan M.A., F.K., İ.K. ve sevkiyatı sağlayan Y.B. olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, darphanenin üretmesi gereken altınları sahte kalıplarla imal ettiği, saf altını eritip gramajını ve ayarını düşürerek piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

TARİHİ ESERLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ayrıca 12 adet tarihi eser sikke ve obje, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 104 mermi, 33 şişe kaçak alkol ve tutar kısmı boş bırakılmış 6 adet imzalı senet de bulundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, Y.B. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.