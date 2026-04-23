Aksaray’da Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bir sürücü ön plakasız aracıyla trafik kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerine yakalandı.

HABERİN ÖZETİ "Plakam düşmüş" dedi tutturmaya çalıştı ama cezadan kaçamadı Aksaray'da plakasız bir araçla trafiğe çıkan sürücü, polis ekipleri tarafından durdurularak cezalandırıldı. Sürücü, çift taraflı bantla yapıştırdığı plakasının düştüğünü savundu. Polisler, sürücüye plaka takmadan trafiğe çıkmaktan 4 bin lira ceza kesti. Sürücüye plakasını taktırması için 7 gün süre verildi.

ÇİFT TARAFLA BANTLA YAPIŞTIRDIĞI PLAKANIN DÜŞTÜĞÜNÜ SAVUNDU

N.Y. (24) plakanın çift taraflı bant ile yapışmalı olduğunu ve düştüğü belirterek araç içindeki plakayı polis memurlarına getirdi. Ekiplerin yanında bir süre araç plakasını takmaya çalışan sürücü plakayı takamadı.

Sürücünün ehliyet ve ruhsatını kontrol eden polis ekipleri sürücüye plaka takmadan trafiğe çıkmaktan 4 bin lira ceza yazdı. Ceza işlemlerinin ardından sürücüye 7 gün süre tanınarak plakasını taktırma süresi verildi.