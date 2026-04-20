Polis yeleği giyerek yayın açan şahıs yakalandı

İstanbul'da sosyal medyada polis yeleği giyerek yayın yapan şahıs tespit edilmesi sonrası adresine yapılan baskında 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet polis yeleği ve 1 adet cep telefonuna el konuldu.

POLİS YELEĞİ GİYEREK YAYIN AÇTI



Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bugün bir kişinin polis yeleği giyerek yayın yaptığını belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde şahsın B.O. (48) olduğu tespit edildi. Şahıs aynı gün Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet polis yeleği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.