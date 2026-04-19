Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Sahte başkomisere inandı, gerçek polislere direndi! Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Hatay'da emekli öğretmen, kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Dolandırıcı öğretmene kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığını söyledi ve ilettiği hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL göndermesini istedi. Emekli öğretmen gerçek polislerin müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 09:56

Antakya ilçesinde yaşayan emekli öğretmeni arayan dolandırıcı telefonda kendini başkomiser olarak tanıttı. Dolandırıcının kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığına ilişkin sözlerine inanan emekli öğretmen, Whatsap üzerinden gelen kendisine ait bilgilerin yer alığı farklı kişinin fotoğrafının bulunduğu kimlik görselini görünce şok yaşadı.

0:00 205
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Antakya'da yaşayan emekli bir öğretmen, kendisini başkomiser olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 1 milyon 870 bin TL dolandırılmak istendi ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dolandırıcı, emekli öğretmene kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığına dair WhatsApp üzerinden sahte bir kimlik görseli gönderdi.
Emekli öğretmen, dolandırıcının yönlendirmesiyle bir hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL göndermek üzereyken Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle emekli öğretmenin hesabına bloke konuldu ve para transferi gerçekleşmedi.
Yakalanan sahte başkomiser tutuklandı ve aynı yöntemle İzmir'de bir yaşlı kadını 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi.
Kurtarılan emekli öğretmen, vatandaşları resmi olmayan telefon aramalarına cevap vermemeleri konusunda uyardı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

GERÇEK POLİSLERE İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kısa sürede dolandırıcıların tuzağına düşen emekli öğretmen, kendisine iletilen hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL para gönderdi. Tam para transfer işlemleri tamamlandığı sırada Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsa ulaşmayı başardı. Ancak emekli öğretmen gerçek polislere inanmakta güçlük çekerken, polis merkezine gittiğinde dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anladı.

AYNI YÖNTEMLE 5 BUÇUK MİLYON TL DOLANDIRMIŞ

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hesabına bloke konulan emekli öğretmenin yıllardır biriktirdiği ve dolandırıcılara gönderdiği 1 milyon 870 bin TL'nin transferi gerçekleşmedi. Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü, ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalanan sahte başkomiser sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca sahte başkomiserin aynı yöntemle İzmir'de yaşayan yaşlı bir kadını 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan emekli öğretmen, vatandaşlarda uyarıda bulundu.

“YARDIM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının tuzağından polis ekipleri sayesinde kurtulan emekli öğretmen, "Kimlik bilgilerimi ele geçirildiğini ve kendisini başkomiser olduğunu söyleyen birinden telefon geldi. Kimliğimi bana whatsapp üzerinden gönderdiğinde kimlik bilgilerimin doğru ama fotoğrafın sahte olduğunu gördük. Bunu yapanın organize suç çetesi olduğunu ve bunun için yardım edeceklerini söylediler.

Gerçek kimlik bilgilerimi görünce inandım. Fakat 155'i arayıp başkomiser olduğunu teyit etmek istedim. Beni bir numaraya yönlendirip olumlu cevap verdi. Olumlu cevap verince ben de polis olduğuna inandım. Dolandırıcı polis, sürekli telefonu açık tutturmaya çalışıyordu. Başka kimseyi aramamı istemiyordu. Biz suçluları enselemek üzeriyiz diye söylüyordu. Bir şekilde ikna edip şebekenin hesabına havale yaptırıp benim hesabımda hareketlerinden yakalayacaklarını söyledi.

“SEN HİÇBİR ŞEY YAPMADAN ŞUBEYE GEL DEDİLER”

Ben dolandırıcı polisle görüşürken arkadan Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeden polis memuru Kasım Bey, bana ulaşmaya çalışmış ama ben yabancı numara olunca açmadım. En sonunda Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden gelen telefonu açtım. Gerçek polisler, sen hiçbir şey yapmadan şubeye gel dediler. Asayiş şubeye gelip olanları anlattım. Polisler zaten hesapları takipteymişler. Bankalarla konuşup hesabı bloke ettirdiler. Dolandırıcı polisin dediği hesaba 1 milyon 870 bin TL atmıştım ama bloke olduğu için para gönderilmedi. Hiçbir şekilde resmi olmayan telefon aramalarına cevap vermesinler.

Normalde polisler arayıp söylemez. İçişleri Bakanlığı da mesajlar atıp uyarıyordu ama bu dolandırıcılar başka bir yol bulmuşlar. Dolandırıcılar cankurtaran rolüne bürünmüşler. Hatay'da Asayiş Şubedeki arkadaşlara teşekkür ederim. Ben emekli öğretmenim ve 43 yıl öğretmenlik yaptım. Toplumda çok bozuk insanlar var ve bunlara inanmayalım. En ufak olaylarda resmi kurumlara başvuralım" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Emekli Öğretmen
#Para Tuzağı
#Sahte Başkomiser
#Hatay Emniyeti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.