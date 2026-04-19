Antakya ilçesinde yaşayan emekli öğretmeni arayan dolandırıcı telefonda kendini başkomiser olarak tanıttı. Dolandırıcının kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığına ilişkin sözlerine inanan emekli öğretmen, Whatsap üzerinden gelen kendisine ait bilgilerin yer alığı farklı kişinin fotoğrafının bulunduğu kimlik görselini görünce şok yaşadı.

Dinle Özetle

Sahte başkomisere inandı, gerçek polislere direndi! Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 205

HABERİN ÖZETİ Sahte başkomisere inandı, gerçek polislere direndi! Emekli öğretmen dolandırılmaktan son anda kurtuldu Antakya'da yaşayan emekli bir öğretmen, kendisini başkomiser olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 1 milyon 870 bin TL dolandırılmak istendi ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dolandırıcı, emekli öğretmene kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığına dair WhatsApp üzerinden sahte bir kimlik görseli gönderdi. Emekli öğretmen, dolandırıcının yönlendirmesiyle bir hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL göndermek üzereyken Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle emekli öğretmenin hesabına bloke konuldu ve para transferi gerçekleşmedi. Yakalanan sahte başkomiser tutuklandı ve aynı yöntemle İzmir'de bir yaşlı kadını 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Kurtarılan emekli öğretmen, vatandaşları resmi olmayan telefon aramalarına cevap vermemeleri konusunda uyardı.

GERÇEK POLİSLERE İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kısa sürede dolandırıcıların tuzağına düşen emekli öğretmen, kendisine iletilen hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL para gönderdi. Tam para transfer işlemleri tamamlandığı sırada Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsa ulaşmayı başardı. Ancak emekli öğretmen gerçek polislere inanmakta güçlük çekerken, polis merkezine gittiğinde dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anladı.

AYNI YÖNTEMLE 5 BUÇUK MİLYON TL DOLANDIRMIŞ

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hesabına bloke konulan emekli öğretmenin yıllardır biriktirdiği ve dolandırıcılara gönderdiği 1 milyon 870 bin TL'nin transferi gerçekleşmedi. Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü, ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalanan sahte başkomiser sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca sahte başkomiserin aynı yöntemle İzmir'de yaşayan yaşlı bir kadını 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan emekli öğretmen, vatandaşlarda uyarıda bulundu.

“YARDIM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının tuzağından polis ekipleri sayesinde kurtulan emekli öğretmen, "Kimlik bilgilerimi ele geçirildiğini ve kendisini başkomiser olduğunu söyleyen birinden telefon geldi. Kimliğimi bana whatsapp üzerinden gönderdiğinde kimlik bilgilerimin doğru ama fotoğrafın sahte olduğunu gördük. Bunu yapanın organize suç çetesi olduğunu ve bunun için yardım edeceklerini söylediler.

Gerçek kimlik bilgilerimi görünce inandım. Fakat 155'i arayıp başkomiser olduğunu teyit etmek istedim. Beni bir numaraya yönlendirip olumlu cevap verdi. Olumlu cevap verince ben de polis olduğuna inandım. Dolandırıcı polis, sürekli telefonu açık tutturmaya çalışıyordu. Başka kimseyi aramamı istemiyordu. Biz suçluları enselemek üzeriyiz diye söylüyordu. Bir şekilde ikna edip şebekenin hesabına havale yaptırıp benim hesabımda hareketlerinden yakalayacaklarını söyledi.

“SEN HİÇBİR ŞEY YAPMADAN ŞUBEYE GEL DEDİLER”

Ben dolandırıcı polisle görüşürken arkadan Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeden polis memuru Kasım Bey, bana ulaşmaya çalışmış ama ben yabancı numara olunca açmadım. En sonunda Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden gelen telefonu açtım. Gerçek polisler, sen hiçbir şey yapmadan şubeye gel dediler. Asayiş şubeye gelip olanları anlattım. Polisler zaten hesapları takipteymişler. Bankalarla konuşup hesabı bloke ettirdiler. Dolandırıcı polisin dediği hesaba 1 milyon 870 bin TL atmıştım ama bloke olduğu için para gönderilmedi. Hiçbir şekilde resmi olmayan telefon aramalarına cevap vermesinler.

Normalde polisler arayıp söylemez. İçişleri Bakanlığı da mesajlar atıp uyarıyordu ama bu dolandırıcılar başka bir yol bulmuşlar. Dolandırıcılar cankurtaran rolüne bürünmüşler. Hatay'da Asayiş Şubedeki arkadaşlara teşekkür ederim. Ben emekli öğretmenim ve 43 yıl öğretmenlik yaptım. Toplumda çok bozuk insanlar var ve bunlara inanmayalım. En ufak olaylarda resmi kurumlara başvuralım" ifadelerini kullandı.