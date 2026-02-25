Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ramazan’da iftar evde: Mercimek çorbası zirvede, restoranlar geride!

Areda Survey tarafından 19–24 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Ramazan Sofraları Araştırması”na göre, Türk halkı iftar sofralarında yüzde 54,8 ile mercimek çorbasından vazgeçmiyor, et yemekleri başa çekerken sütlü tatlılar zirveye oturuyor. Araştırma, katılımcıların yüzde 56,3’ünün Ramazan ayında evine iftar için misafir davet ettiğini, restoranlarda iftar yapmanın ise sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan’da iftar evde: Mercimek çorbası zirvede, restoranlar geride!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 10:31

Areda Survey’in 19–24 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Ramazan Sofraları Araştırması”na göre, Türk halkının yüzde 54,8’i, Ramazan ayında iftar sofrasında vazgeçemediği çorba olarak mercimek çorbasını tercih ettiğini belirtiyor. Mercimek çorbasını yüzde 12,2 ile tarhana, yüzde 7 ile ezogelin ve ayran çorbası takip ediyor.

Ramazan’da iftar evde: Mercimek çorbası zirvede, restoranlar geride!

Araştırma sonuçları, Ramazan ayında ana yemek tercihlerinde et yemeklerinin açık ara önde olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 44,7’si, iftarda en çok kırmızı et yemeklerini tercih ettiğini ifade ediyor. Tavuk yemekleri yüzde 15,8, köfte çeşitleri ve sebze yemekleri ise yüzde 13,2 oranında tercih ediliyor. Bakliyat yemekleri yüzde 12,3’te kalırken, balık ve deniz ürünleri Ramazan sofralarında sınırlı bir yer tutuyor.

TATLI TERCİHİNDE HAFİF LEZZETLER ZİRVEDE

Ramazan ayında tatlı tercihlerinde hafif seçeneklerin öne çıktığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 36,6’sı sütlaç, kazandibi ve muhallebi gibi sütlü tatlıları tercih ettiğini belirtiyor. Ramazan ayına özgü tatlılardan güllaç yüzde 25 ile ikinci sırada yer alırken, baklava yüzde 15,2 oranında tercih ediliyor. Tatlı tüketmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8,9.

Ramazan’da iftar evde: Mercimek çorbası zirvede, restoranlar geride!

RAMAZAN SOFRALARI MİSAFİRLERLE DOLUYOR

Araştırma, Ramazan ayında iftar sofralarının büyük ölçüde evlerde kurulduğunu da ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 56,3’ü, Ramazan ayında evine iftar için misafir davet ettiğini belirtirken, yüzde 32,1’i bunu zaman zaman yaptığını ifade ediyor. Hiç iftar daveti vermediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 11,6.

Ramazan’da iftar evde: Mercimek çorbası zirvede, restoranlar geride!

RESTORANLARDA İFTAR SINIRLI, FİYATLAR PAHALI BULUNUYOR

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de Ramazan ayında kafe ve restoran tercihlerine ilişkin veriler oldu. Katılımcıların yüzde 55,4’ü, Ramazan ayında kafe ve restoranlara gitmediğini belirtiyor. Dışarı çıkanların yüzde 16,1’i tatlı, çay ve kahve için, yüzde 15,2’si ise iftar yemeği için restoranları tercih ediyor. Ramazan ayında restoranlara yönelik en önemli eleştiri ise fiyatlar üzerinden geliyor. Katılımcıların yüzde 64,3’ü, Ramazan döneminde kafe ve restoran fiyatlarını gereğinden fazla pahalı bulduğunu ifade ediyor. Fiyat artışlarını normal karşılayanların oranı yüzde 10,7’de kalırken, fiyatları uygun bulanların oranı yalnızca yüzde 1,8.

Ramazan’da iftar evde: Mercimek çorbası zirvede, restoranlar geride!

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma, Türkiye genelinde 400 kişinin katılımıyla, 19–24 Şubat 2026 tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden gerçekleştirilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ani manevra kazaya neden oldu! Sürücülerin yere savruldukları anlar kamerada
Avrupa'nın en çok satan telefonu belli oldu: Zirvede sürpriz bir cihaz var
Çocuklarda nadir görülen diyafram fıtığı Samsun'da ilk kez tedavi edildi!
ETİKETLER
#Restoran Fiyatları
#Yemek Kültürü
#Ramazan Sofraları
#İftar Tercihleri
#Tatlılar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.