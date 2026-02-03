Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Resmen suç makinesi! Araç lastikleri, umumi tuvalet, markete zarar verdiler: Hiçbir şey yok gibi yollarına devam ettiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bisikletle dolaşan üç şahıs, araçların lastiklerini kesti, kamuya açık alanda bulunan tuvalete zarar verdi, ardından da mahalledeki marketlerden meşrubat ve cips aldı. Yapılan ihbarın ardından çalışma yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 15:50

’da bisikletli 3 şüpheli, gece saatlerinde ilk olarak park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra mahallede bulunan ve herkesin kullanımına açık olan umumi tuvalete yöneldi. Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler, olay yerinden bisikletleriyle kaçtı.

Resmen suç makinesi! Araç lastikleri, umumi tuvalet, markete zarar verdiler: Hiçbir şey yok gibi yollarına devam ettiler

Şüpheliler tüm bunların ardından yol üzerinde bulunan bir markete yöneldi. Kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı. Sonrasında ise başka bir marketin dışarda bulunan cips standına yanlarında getirdikleri kesici alet ile cipslere zarar verdi. İşleri bittikten sonra da yanlarına birkaç paket cips alarak olay yerinden uzaklaştı.

Resmen suç makinesi! Araç lastikleri, umumi tuvalet, markete zarar verdiler: Hiçbir şey yok gibi yollarına devam ettiler

Olayların ardından izlerini kaybettiren 3 şüpheli, bu kez Kestel Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin lastiğini yine kesici aletle keserek zarar verdi. Bu anlar da çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Resmen suç makinesi! Araç lastikleri, umumi tuvalet, markete zarar verdiler: Hiçbir şey yok gibi yollarına devam ettiler

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmasından yola çıkarak 3 bisikletli şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları 18 yaşın altında olan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 bisikletli şahıs Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
19 ilde siber suçlulara operasyon! 200 kişi yakalandı
ETİKETLER
#Alanya
#Suça Karışma
#Kamu Malına Zarar
#Bisikletli Saldırı
#Yaralamaya Teşebbüs
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.