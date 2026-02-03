Resmen suç makinesi! Araç lastikleri, umumi tuvalet, markete zarar verdiler: Hiçbir şey yok gibi yollarına devam ettiler

Alanya’da bisikletli 3 şüpheli, gece saatlerinde ilk olarak park halinde bulunan araçların lastiklerini kesici aletle kesti. Şahıslar daha sonra mahallede bulunan ve herkesin kullanımına açık olan umumi tuvalete yöneldi. Burada tuvaletin önce camlarını, ardından seramiklerini kıran şüpheliler, olay yerinden bisikletleriyle kaçtı.

Şüpheliler tüm bunların ardından yol üzerinde bulunan bir markete yöneldi. Kapalı içecek dolabını zorlayarak içecek aldı. Sonrasında ise başka bir marketin dışarda bulunan cips standına yanlarında getirdikleri kesici alet ile cipslere zarar verdi. İşleri bittikten sonra da yanlarına birkaç paket cips alarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayların ardından izlerini kaybettiren 3 şüpheli, bu kez Kestel Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin lastiğini yine kesici aletle keserek zarar verdi. Bu anlar da çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmasından yola çıkarak 3 bisikletli şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları 18 yaşın altında olan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 bisikletli şahıs Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.