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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:30

Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşerek Sibirya'ya götürülen Sivaslı süvari yüzbaşı Abdülkadir'e ait 110 yıllık haberleşme vesikası torununa ulaştı. 1916 yılında esir olan yüzbaşı ile annesi arasındaki iletişim çabası ortaya çıkarken dedesine ait belgeleri teslim alan torun ise duygusal anlar yaşadı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 19:30

Balkan ve Birinci Dünya savaşları sırasında esir düşen Sivaslı askerlerin ailelerine gönderdikleri ancak çeşitli nedenlerle ulaşamayan mektuplarını ve haberleşme vesikaları, Sivas Hafıza Merkezi tarafından gün yüzüne çıkarılarak askerlerin yaşayan yakınlarına ulaştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Sivas Hafıza Merkezi tarafından gün yüzüne çıkarılan, Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen Sivaslı süvari yüzbaşı Abdülkadir'e ait 110 yıllık tarihi esaret belgeleri torunu Dr. Selahi Ertürk'e teslim edildi.
1916 yılında Erzurum'un Narman bölgesinde Ruslara esir düşüp Sibirya'daki kampa götürülen süvari yüzbaşı Abdülkadir'in tarihi belgeleri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından torunu Dr. Selahi Ertürk'e takdim edildi.
Yüzbaşı Abdülkadir'in esir kampında Fransızca düzenlenen bilgi formunda, bugüne kadar hiç mektup alamadığını ve annesinden gelecek haberleri endişeyle beklediğini belirttiği ortaya çıktı.
Esir düştüğünü öğrenen annesi Nisa Hanım'ın oğluna mektuplarını ulaştırabilmek için dönemin devlet makamlarına müracaat ettiği ancak haberleşme çabalarının savaş şartları nedeniyle karşılık bulamadığı ifade edildi.
Sivas Hafıza Merkezi'nin Kızılay Arşivi'nde yürüttüğü çalışmalarda, esir düşen Sivaslı askerlerin ailelerine yazdığı ancak ulaşamayan 180 mektuba ulaşıldığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşerek 'ya götürülen Sivaslı süvari yüzbaşı Abdülkadir'in esaret yıllarına ait tarihi belgeler, aradan geçen 110 yılın ardından torunu Dr. Selahi Ertürk'e teslim edildi.

DEDESİNİN BELGELERİNİ ALIRKEN DUYGULANDI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, makamında kabul ettiği Ertürk'e dedesinin esaret yıllarında yaşadığı vatan ve aile hasretini, sevdiklerinden haber alma mücadelesini gözler önüne seren tarihi belgeleri takdim etti.

Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı

Dedesinin 110 yıl öncesine ait hatıralarıyla buluşan Ertürk, Şimşek'in belgeleri takdim ettiği sırada duygusal anlar yaşadı.

UZUN YILLAR RUS ESARETİNDE KALDI

Örtülüpınar Mahallesi'nden olan süvari yüzbaşı Abdülkadir, 1916 yılında Erzurum'un Narman bölgesinde Ruslara esir düştü. Binlerce kilometre uzaklıktaki Sibirya'da bulunan bir esir kampına götürülen Yüzbaşı Abdülkadir, burada ailesinden ve memleketinden uzakta zorlu esaret yılları geçirdi.

ANNESİ DEVLETTEN YARDIM İSTEDİ

Oğlunun esir düştüğünü öğrenen annesi Nisa Hanım ise kendisine ulaşabilmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Nisa Hanım, oğluna yazdığı mektupların esir kampına ulaştırılması amacıyla dönemin devlet makamlarına müracaat ederek yardım talebinde bulundu.

Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı

Ancak anne ile oğul arasındaki haberleşme çabaları, savaşın ve esaret şartlarının getirdiği güçlükler nedeniyle karşılık bulamadı.

Süvari yüzbaşı Abdülkadir hakkında esir kampında Fransızca düzenlenen bilgi formu ise yaşanan hasreti bütün açıklığıyla ortaya koydu.

Haberleşme vesikasında, yüzbaşı Abdülkadir'in evinden bugüne kadar herhangi bir para veya posta alamadığı belirtilerek, esir yüzbaşının en büyük ihtiyacına ilişkin kendi ifadelerine de yer verildi.

"GELECEK MEKTUPLARI ENDİŞEYLE BEKLİYORUM"

Yüzbaşı Abdülkadir, formda en büyük beklentisini, "Bugüne kadar birçok mektup göndermeme rağmen tek bir cevap bile alamadım. Annemden gelecek mektubu ve onun sağlık durumuna ilişkin haberleri büyük bir endişeyle bekliyorum." sözleriyle dile getirdi.

Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı

110 yılın ardından ortaya çıkarılan bu belgeler, Sibirya'da annesinden haber bekleyen bir askerin ve Sivas'ta oğluna ulaşmaya çalışan bir annenin yaşadığı hasreti yeniden gün yüzüne çıkardı.

180 MEKTUBA ULAŞILDI

Vali Şimşek, tarihi belgelerin takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Sivas Hafıza Merkezinin yürüttüğü çalışmaların, milletin tarihi hafızasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bugün yalnızca tarihi belgeleri bir aileye teslim etmediklerini, aynı zamanda 110 yıl önce cephede başlayarak Sibirya'ya kadar uzanan bir hayat hikayesini yeniden hatırladıklarını kaydeden Şimşek, "Bir tarafta Sibirya'da annesinden haber bekleyen bir evlat diğer tarafta ise oğluna gönderdiği mektupların ulaşması için devlete müracaat eden bir anne. Aradan bir asrı aşkın süre geçmiş olsa da bu belgelerdeki hasreti, ümidi ve bekleyişi bugün hala hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, belgelerin yalnızca tarihi vesikalardan ibaret olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu belgeler bir annenin evladına duyduğu özlemin, bir askerin ailesine yeniden kavuşma ümidinin ve milletimizin tarihin en zor dönemlerinde gösterdiği büyük fedakarlıkların sessiz şahitleridir. Belki de bundan 110 yıl önce sahibine ulaşması beklenen bir haberin ve yarım kalan bir hasretin izlerini, bugün onun torununa ulaştırmanın anlamlı mutluluğunu yaşıyoruz."

Ruslara esir düşen Sivaslı yüzbaşı Abdülkadir'in vesikası 110 yıl sonra ortaya çıktı: Annesine yazdıkları 1 asır sonra bile yürek sızlattı

Dedesinin Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadığı esarete ilişkin belgeleri 110 yıl sonra teslim alan Selahi Ertürk de kendisi ve ailesi açısından büyük manevi değer taşıyan bu tarihi hatıraların gün yüzüne çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Sivas Hafıza Merkezi, Kızılay Arşivi'nde bulunan Balkan ve Birinci Dünya savaşları dönemine ait belgeleri incelemeye aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, savaşlara katılan ve esir düşen 180 Sivaslı askerin ailelerine yazdığı ancak çeşitli nedenlerle sahiplerine ulaşamayan mektuplara ulaşıldı.

Tarihi belgeler üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarla askerlerin kimlikleri, aileleri ve yaşadıkları olaylar tespit edilerek, geride bıraktıkları hatıraların günümüzde yaşayan yakınlarına ulaştırılması amaçlanıyor.

 

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#Sibirya
#Birinci Dünya Savaşı
#Sivas Hafıza Merkezi
#Abdülkadir
#Yılmaz Şimşek
#Yaşam
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