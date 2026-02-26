Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sadece mesaj atıyor! 18 yaşındaki genç günlerdir eve dönmedi: "Suça sürüklenmesinden korkuyorum"

İstanbul'da evden ayrıldıktan sonra bir süre haber alınamayan daha sonrasında ise sadece mesajla iletişime geçen 18 yaşındaki Enes Alakuş, her yerde aranıyor. Baba Galip Alakuş, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

IHA
26.02.2026
26.02.2026
İstanbul Sultangazi’de yaşayan 18 yaşındaki Enes Alakuş, geçen cuma günü akşam saatlerinde evden ayrıldı. Annesinde para aldıktan sonra mahalledeki bir berbere giden genç, o sırada yaşanan bir tartışmaya denk geldi. Yaşanan olayın ardından ailesi Alakuş’tan bir daha haber alamadı.

Sadece mesaj atıyor! 18 yaşındaki genç günlerdir eve dönmedi: "Suça sürüklenmesinden korkuyorum"

SADECE MESAJ ATIYOR, ARAMIYOR

Baba Galip Alakuş, oğluyla yalnızca WhatsApp üzerinden kısa mesajlaşabildiklerini, ancak sesli olarak iletişim kuramadıklarını söyledi. Mesajlarda oğlunun Edirne’de olduğunu söylediğini aktaran baba, farklı yurt dışı numaralarından gelen aramaların endişelerini artırdığını dile getirdi.

Olay sonrası savcılığa kayıp başvurusu yaptıklarını ve sosyal medyada da ilan paylaştıklarını söyleyen Alakuş, polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

Sadece mesaj atıyor! 18 yaşındaki genç günlerdir eve dönmedi: "Suça sürüklenmesinden korkuyorum"

SUÇA SÜRÜKLENEBİLME İHTİMALİ YÜKSEK"

Konuşmasına devam eden baba Galip Alakuş, "Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduğumda farklı bir sosyal medya ortamında fotoğrafını paylaşarak kayıp ilanı bildiriminde bulundum. Buradan görmüş büyük ihtimalle beni aradı Türkiye kodlu değil, farklı bir kod numarasıyla. İşte rahat olduğunu, iyi olduğunu, iki gün sonra eve tekrar döneceğini söyledi. Ama kişinin yazışmalarında o olup olmadığını, oğlumun olup olmadığını bilmiyorum. Mahalleli'nin de ortamı suça meyilli, suça sürüklenebilme ihtimali göz önünde bulunduruyorum. Korkuyorum, endişeliyim. Eve dönmesini istiyorum. Emniyetten yetkililerden bunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını bekliyorum. Herhangi bir bilgiye sahip değilim. Sadece çocukluk arkadaşlarıyla beraber o sokak esnasında geçerken kavga olduğunu, kavga içerisinde ne yaşandığını bilmiyorum. Çocuk da anlatmıyor. Emniyetten de herhangi bir konuda bir bilgi yok. Kesinlikle suça sürüklenebilme ihtimali yüksek. Çünkü çocuğumun beden yaşı 18 ama akıl olarak idrak edemeyecek yaşta. 14-15 yaş civarında seyretmekte. Ki geçmişinde hastane raporuylada olarak da bu durum sabit. Geçmişinde bununla ilgili evrakları da var, kemik yaşının geriden geldiğine dair. Bunu da olma ihtimali göz önünde bulunuyorum. Korkuyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

