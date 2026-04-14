Yaşam
Safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı! Bingöl'de nadir görülen vaka şoke etti

Bingöl'de karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvuran S.T. isimli hastanın safra kesesinde binlerce taş birikimi tespit edildi. Toplam 2 bin 67 adet taş operasyonla çıkarılırken uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının nadir görüldüğünü belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 14:52

'de, tıp dünyasında nadir görülen bir olay yaşandı. S.T. isimli hasta, karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkiklerde, safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edilirken cerrahi müdahale planlandı.

Bingöl'de bir hastanın safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı.
S.T. isimli hasta, karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan tetkiklerde safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edildi.
Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastanın safra kesesinden 2 bin 67 adet taş çıkarıldı.
Bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının nadir görüldüğü belirtildi.
Operasyonu gerçekleştiren doktor, meslek hayatında ilk kez bu kadar fazla taşla karşılaştığını ifade etti.
2 BİN 67 ADET TAŞ ÇIKARILDI

Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) başarıyla tamamlandı. Operasyon sırasında hastanın safra kesesinden toplam 2 bin 67 adet taş çıkarıldığı belirlendi.

MESLEK HAYATINDA İLKİ YAŞADI

Uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının oldukça nadir görüldüğünü belirterek, tedavi edilmeyen safra kesesi hastalıklarının ciddi enfeksiyonlara, safra yolu tıkanıklıklarına ve pankreatit gibi hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, meslek hayatında ilk kez bu kadar fazla sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise hastanede özellikli ameliyatların artarak devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

