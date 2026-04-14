Safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı! Bingöl'de nadir görülen vaka şoke etti

Bingöl'de, tıp dünyasında nadir görülen bir olay yaşandı. S.T. isimli hasta, karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkiklerde, safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edilirken cerrahi müdahale planlandı.

2 BİN 67 ADET TAŞ ÇIKARILDI

Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) başarıyla tamamlandı. Operasyon sırasında hastanın safra kesesinden toplam 2 bin 67 adet taş çıkarıldığı belirlendi.

MESLEK HAYATINDA İLKİ YAŞADI

Uzmanlar, bu denli yüksek sayıda safra taşı vakalarının oldukça nadir görüldüğünü belirterek, tedavi edilmeyen safra kesesi hastalıklarının ciddi enfeksiyonlara, safra yolu tıkanıklıklarına ve pankreatit gibi hayati risklere yol açabileceğine dikkat çekti.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Yiğit, meslek hayatında ilk kez bu kadar fazla sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, hastanın sağlığına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise hastanede özellikli ameliyatların artarak devam ettiğini belirterek, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.