Sağanak, kar ve sis ulaşımı durdurdu! Yol 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Bu illerin başında gelen Erzincan'da ise yaşanan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Kar yağışına bir de sağanak ve sis eklenince trafikte de zor anlar yaşandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Özellikle Erzincan-Sivas Karayolu’nun Sakaltutan mevkiinde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle yol yaklaşık iki saat boyunca tüm araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri bölgede yoğun bir şekilde tuzlama ve yol temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yağışın şiddetini kaybetmesi ve görüş mesafesinin yeniden sağlanmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Ancak kapanma süresince Erzincan-Sivas Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.