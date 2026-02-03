Menü Kapat
 Özge Sönmez

Sağanak, kar ve sis ulaşımı durdurdu! Yol 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı

Erzincan’da etkili olan sağanak ve kar yağışı hayatı felç etti. Sakaltutan Geçidi kar ve sis nedeniyle yol yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapatıldı.

03.02.2026
03.02.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından birçok ilde etkisini arttırmaya başladı. Bu illerin başında gelen 'da ise yaşanan kar yağışı hayatı adeta felç etti. Kar yağışına bir de sağanak ve eklenince trafikte de zor anlar yaşandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Özellikle Erzincan- Karayolu’nun Sakaltutan mevkiinde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi üzerine, güvenlik gerekçesiyle yol yaklaşık iki saat boyunca tüm araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları ekipleri bölgede yoğun bir şekilde tuzlama ve yol temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yağışın şiddetini kaybetmesi ve görüş mesafesinin yeniden sağlanmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Ancak kapanma süresince Erzincan-Sivas Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

