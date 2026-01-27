Sağanak yağış Ayvacık’ı fena vurdu! Tarım arazileri sular altında kaldı, ilçe giriş yolu kapandı, bina çatısı uçtu

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtınalı hava Çanakkale’de kendini gösterdi. Özellikle Ayvacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri sular altında kaldı.
Sağanak nedeniyle Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Diğer yandan, dün ilçede kuvvetli rüzgar sebebiyle bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şantiye binasının çatısı ise yol üzerinden yapılan çalışmalar sonucu kaldırıldı.