Sağanak yağış Ayvacık’ı fena vurdu! Tarım arazileri sular altında kaldı, ilçe giriş yolu kapandı, bina çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtınalı hava Çanakkale’de kendini gösterdi. Özellikle Ayvacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri sular altında kaldı.

İLÇE GİRİŞ YOLU KAPANDI

Sağanak nedeniyle Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

ŞANTİYE BİNASININ ÇATISI UÇTU

Diğer yandan, dün ilçede kuvvetli rüzgar sebebiyle bir inşaatın şantiye binasının çatısı uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şantiye binasının çatısı ise yol üzerinden yapılan çalışmalar sonucu kaldırıldı.