Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya’da hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, hayatı felç etti. Özellikle Konyaaltı ilçesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda araç sular altında kalırken, yüzlerce dairenin bulunduğu siteleri ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından botlarla kurtarıldı. Yaşanan felaketin görüntüsü ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 15:33

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış, ’da büyük bir yıkıma neden oldu.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

SU SEVİYESİ 1 METREYİ BULDU

Konyaaltı bölgesindeki Sarısu, Gökdere ve Karaçay mahallelerinde derelerin taşmasıyla sokaklar göle döndü; su seviyesi yer yer 1 metreyi buldu.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

OTOPARKLARDA BULUNAN ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Liman Mahallesi 62 Sokak'ta bulunan 29 blok ve 600 daireden oluşan bir siteyi ise yakınında bulunan derenin suları nedeniyle taşması sonucu su bastı. Zaman zaman su seviyesinin 1 metreyi bulduğu site içerisinde bulunan araçlar su altında kalırken, birçok araçta maddi meydana geldi.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Yağmurun şiddetini kaybetmesi ve yolları kaplayan su seviyesinin çekilmesinin ardından yaşanan felaketin bilançosu gündüz ortaya çıktı. Su basan iş yerleri ve evlerde vatandaşlar temizlik ve su tahliyesi yaptı.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

"FELAKETİ YAŞADIK"

ASAT ve itfaiye ekipleri ağzına kadar su ile dolu otoparklarda bulunan suyu çekmek için dalgıç pompalar ise çalışma başlattı. Aracı ikamet ettiği sitenin otoparkında sular içinde kalan vatandaşlardan Leyla Görpe, "Dün akşamdan bu yana burada büyük bir afet yaşadık. Otoparklarımız su içinde, bizim sitemizde 2 araç yan sitede ise 9 araç sular içinde. Elektriğimiz olmadığı için hidraforlarımız dahi çalışmıyor.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

"MAHSUR KALDIK"

Mahsur kalmış durumdayız. Siteleri boşalttırıyoruz. Bu suların çekilmesi ve elektriğin yeniden sağlanması için 1 hafta lazım. AFAD'ı, itfaiyeyi aradık. Jeneratör getirdiler, ama elektrik olmadığı için suyu da boşaltamıyoruz. Dalgıç motorlarımızın olması da hiçbir işe yaramadı elektriğimiz olmadığı için. Burada mahsur durumdayız, ya otellere gideceğiz, ya da akrabalarımız varsa onlara gideceğiz" dedi.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

"SUYUN GELİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK, AMA BAŞ EDEMEDİK"

Sitede ikamet eden ve oturduğu giriş kat dairesini sular altında kalan Egemen Berber, "Dün akşam 22.00 sıralarında kapıdan sızıntı olduğunu fark ettim. Kıyafetlerle kapının altını tıkamaya, suyun gelişini engellemeye çalıştık, fakat banyo giderinde de gelmeye başlayınca baş edemedik.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

"BÜTÜN EŞYALARIM ÇÖP OLDU"

Yan tarafta bir dere var. O derenin taştığı söyleniyor. Dere taşınca bütün sitenin içerisine su doldu. Yapılabilecek bir şey yok, afet gibi bir şey sonuçta, başa gelen çekilir. Bütün eşyalar çöp şu anda, koltuk katımı, yatak olsun. Hepsi atılacak yerine yenileri alınacak. Onun dışında aracımız zarar gördü, içine tamamen su aldı. Evin içine yaklaşık benim diz mesafeme kadar su doldu" ifadelerini kullandı.

Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! İki grup arasında bıçaklı ve zincirli kavga
Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi
Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek verilecek mi, ne kadar? Bakanlıktan açıklama geldi
ETİKETLER
#hasar
#antalya
#yağmur
#sel
#Taşma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.