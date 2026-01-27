Antalya'da sağanak ve fırtına: Araçlar sular altında kaldı, evleri su bastı! Felaketin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış, Antalya’da büyük bir yıkıma neden oldu.

SU SEVİYESİ 1 METREYİ BULDU

Konyaaltı bölgesindeki Sarısu, Gökdere ve Karaçay mahallelerinde derelerin taşmasıyla sokaklar göle döndü; su seviyesi yer yer 1 metreyi buldu.

OTOPARKLARDA BULUNAN ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Liman Mahallesi 62 Sokak'ta bulunan 29 blok ve 600 daireden oluşan bir siteyi ise yakınında bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşması sonucu su bastı. Zaman zaman su seviyesinin 1 metreyi bulduğu site içerisinde bulunan araçlar su altında kalırken, birçok araçta maddi hasar meydana geldi.

Yağmurun şiddetini kaybetmesi ve yolları kaplayan su seviyesinin çekilmesinin ardından yaşanan felaketin bilançosu gündüz ortaya çıktı. Su basan iş yerleri ve evlerde vatandaşlar temizlik ve su tahliyesi yaptı.

"FELAKETİ YAŞADIK"

ASAT ve itfaiye ekipleri ağzına kadar su ile dolu otoparklarda bulunan suyu çekmek için dalgıç pompalar ise çalışma başlattı. Aracı ikamet ettiği sitenin otoparkında sular içinde kalan vatandaşlardan Leyla Görpe, "Dün akşamdan bu yana burada büyük bir afet yaşadık. Otoparklarımız su içinde, bizim sitemizde 2 araç yan sitede ise 9 araç sular içinde. Elektriğimiz olmadığı için hidraforlarımız dahi çalışmıyor.

"MAHSUR KALDIK"

Mahsur kalmış durumdayız. Siteleri boşalttırıyoruz. Bu suların çekilmesi ve elektriğin yeniden sağlanması için 1 hafta lazım. AFAD'ı, itfaiyeyi aradık. Jeneratör getirdiler, ama elektrik olmadığı için suyu da boşaltamıyoruz. Dalgıç motorlarımızın olması da hiçbir işe yaramadı elektriğimiz olmadığı için. Burada mahsur durumdayız, ya otellere gideceğiz, ya da akrabalarımız varsa onlara gideceğiz" dedi.

"SUYUN GELİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK, AMA BAŞ EDEMEDİK"

Sitede ikamet eden ve oturduğu giriş kat dairesini sular altında kalan Egemen Berber, "Dün akşam 22.00 sıralarında kapıdan sızıntı olduğunu fark ettim. Kıyafetlerle kapının altını tıkamaya, suyun gelişini engellemeye çalıştık, fakat banyo giderinde de gelmeye başlayınca baş edemedik.

"BÜTÜN EŞYALARIM ÇÖP OLDU"

Yan tarafta bir dere var. O derenin taştığı söyleniyor. Dere taşınca bütün sitenin içerisine su doldu. Yapılabilecek bir şey yok, afet gibi bir şey sonuçta, başa gelen çekilir. Bütün eşyalar çöp şu anda, koltuk katımı, yatak olsun. Hepsi atılacak yerine yenileri alınacak. Onun dışında aracımız zarar gördü, içine tamamen su aldı. Evin içine yaklaşık benim diz mesafeme kadar su doldu" ifadelerini kullandı.