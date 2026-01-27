Menü Kapat
Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi

İslam Memiş 2026'nın yıldız emtiası olması beklenen bakır hakkındaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı. Memiş ayrıca yönünü aşağı indirmemekte kararlı olan altınla igili değerlendirmelerde bulundu. İşte Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in son öngörüleri...

ve para piyasaları uzmanı , TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında yönünü aşağı indirmemekte kararlı olan altın ve gümüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş 2026'nın yıldız emtiası olması beklenen bakır hakkındaki fikirlerini de yatırımcılarla paylaştı. Söylediklerinin tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in tahminlerinden öne çıkanlar şöyle:

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi

“Dünyanın teknolojik olarak gittiği yere takip ettiğimiz zaman bakır tarafındaki fiyat artışları az problemden dolayı, talepten dolayı artacaktır şüphesiz.

Bir yatırım aracı olarak hep bütün varlığımızı bakır olarak alalım. Bakır şöyle olacakmış, bu yanlış bir düşünce.

Evet, bugünkü ekonomik koşullar üzerinde bütün değerli metaller grubunda bir değer artış süreci var ve muhtemelen bu yıl boyunca bu değer artışları devam edecek.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi

BAKIR 2026'DA YÜKSELECEK

Bakırda yüzde 35-40 civarında bu yıl değer artışı olabilir.

Beklentimiz bu yönde.

Altın gümüşe kıyasla zor çıkarılan bir emtia.

İletken özelliği olduğundan dolayı bütün yapay zeka teknolojisinde depolamada hep fiziki olarak bakır kullanılıyor.

Dolayısıyla bakır şüphesiz ki uzun vadede değer artışlarına devam edecek.

Ancak bunun saklama koşulları, satın alma koşulları altın gibi değil.

Endüstri bir metal olduğu için sektörler fiziki olarak bunu alıyor ve işliyor.

Yani vatandaş bunu külçe külçe fiziki olarak alıp da saklama koşulu depolarda tutma zorunluluğu olmaz.

İmkansız.

Ama bunu banka fonlarından, ETF'lerden, aracı şirketler tarafından, fon üzerinden yatırım yapabilirsiniz eğer tercih ediyorsanız.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi



ALTIN CEPHESİNDE NELER YAŞANIYOR?

Aslında perde arkasında olan bir şey var. O da emtia savaşlarının başlamış olması. Bu emtia savaşları Amerika altın üzerinden devam ediyor. Çin'de gümüş üzerinden devam ediyor.

Elon Musk da Bakır üzerinden devam ediyor. Böyle bir emtia savaşı var dünyada. Teknik olarak, mantık olarak okunabilecek bir seviyede değil.

Şu anda bir emtia savaşı var, puslu bir hava var, jeopolitik gerilimleri bahane ediyorlar, ekonomik verileri bahane ediyorlar, sonuç itibariyle bahane bol.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi



ŞUBAT AYI ŞİMDİDEN KAPATILDI

Hatta şu anda bile Şubat ayının manipülasyonu hazır. Yani, Şubat ayında Amerika, İran'a müdahale edecek beklentisiyle Şubat ayı şimdiden kapatıldı manipülasyon açısından.

O yüzden bilerek ve isteyerek bir manipülasyon fiyatlaması olduğu için yatırımcının kendini koruması daha önemli.

Orta ve uzun vadede, altın ve gümüş tarafında diğer madenlerde yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi

YÜKSELECEK DEMEK HEP YÜKSELECEK DEMEK DEĞİL

Ama bu her zaman, her ay düzenli olarak yükselecek anlamına gelmiyor.

Ara ara fırsatlar mutlaka verecekler.

O fırsatları da alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar portföylerine ona göre yön verebilir.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi



GRAM VE ONS ALTIN

Şu anda fiziki altın 7 bin 335 lira.

Ons altın şu anda 5 bin 83 dolar seviyesinde.

Gram gümüş 157 lira seviyesinde.

Ons tarafta 112 dolar seviyesi var.

Böyle fiyatlar gidiyor.

Uzun vadede evet ama kısa vadede riskli.

O yüzden iştah kabartan bu gelişmeler, bu fiyatlar yatırımcının canını yakabilir.

Sakin olmak, sabırlı olmak, kar satışlarını gözetmek, yakından takip etmek daha faydalı.

Hiçbir enstrüman sonuna kadar gitmez.

Piyasa öngörülebilir bir piyasa değil şu anda.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi



GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA RİSKLİ

Gümüş altına kıyasla daha riskli şu anda.

O yüzden kısa vadede gümüş alacağım, zengin olacağım hayali veya paramı katlayacağım hayali olan insanların, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım.

Gümüş altına kıyasla çok sert hareketler sergiliyor.

Altın ve gümüş yatırımcısına kritik uyarı! İslam Memiş, 'canlar yanacak' dedi


150 LİRADAN MALİYET YAPAN SONUCUNA KATLANIR

Gümüşe çok dikkat edin.

Geçen yıl bu vakitler 40 liraydı.

Bundan 5 yıl önce 2,5 liraydı.

Şimdi 150 liradan sen 157 liradan bir maliyet yaparsan sonucuna katlanmak zorunda kalırsın.

O yüzden sabırlı olmakta fayda var.”

