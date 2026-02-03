Sağanakla birlikte havuz çöktü, 7 katlı apartman tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir apartmanın bahçesinde yer alan yüzme havuzu büyük bir gürültüyle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ile yapı denetim ekipleri sevk edildi.

7 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler olay yerinin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alırken, 7 katlı binada yaşayan 8 aile bilgilendirilerek tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler tarafından binada teknik inceleme başlatıldı.