Sahte içki tehlikesine geçit yok: Sinop'ta 1080 litre ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında sahte alkol üretenlerin peşine düştü.

1080 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

İl merkezinde yapılan çalışmalarda bir merkeze yapıyon operasyonda 1.080 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.