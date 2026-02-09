Sahte radar oyunu pahalıya patladı! Çakarlı gençlere 173 bin 392 TL ceza yazıldı

Kategoriler
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ‘Eskişehir Çevreyolu Şehir Hastanesi yakınlarında iki genç sürücünün radar cihazı taklidi yaptığı' şeklinde bir video yayınlandı. Videoyu izleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan kapsamlı çalışmaların sonucunda videodaki şahısların S.K. ve İ.A. olduğu tespit edilerek ilgili mevzuatta belirtilen "ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden 173 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, araç otoparka çektirildi. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.