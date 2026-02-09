Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Sahte radar oyunu pahalıya patladı! Çakarlı gençlere 173 bin 392 TL ceza yazıldı

Eskişehir'de çevreyolu kenarında durarak araçlarındaki çakarlarla sahte radar taklidi yapan iki genç polis ekipleri tarafından yakalandı. Gençlere toplamda 173 bin 392 TL idari para cezası kesilirken, araçları bağlanarak otoparka çekildi.

Sahte radar oyunu pahalıya patladı! Çakarlı gençlere 173 bin 392 TL ceza yazıldı
IHA
09.02.2026
09.02.2026
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ‘Eskişehir Çevreyolu Şehir Hastanesi yakınlarında iki genç sürücünün radar cihazı taklidi yaptığı' şeklinde bir video yayınlandı. Videoyu izleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan kapsamlı çalışmaların sonucunda videodaki şahısların S.K. ve İ.A. olduğu tespit edilerek ilgili mevzuatta belirtilen "ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden 173 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, araç otoparka çektirildi. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

#trafik denetimi
#Sürücü Cezası
#Eskişehir Trafik Cezası
#Radar Taklidi
#Çevreyolu Güvenliği
#Yaşam
