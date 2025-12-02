Şaka değil gerçek! Koca ev, içindeki eşyalarla birlikte çalındı: Ev sahibi şoke oldu

Kategoriler
Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Vatandaşın hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House içindeki eşyalarla birlikte sırra kadem bastı. Evini yerinde göremeyen vatandaş durumu hemen ekiplere bildirdi.
Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.
Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.