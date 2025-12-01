Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Sigorta şirketinden hırsız efektli, ilginç reklam! Tüm gözler onların üzerinde

Mersin'de bir binanın penceresindeki hırsız görünümlü cansız manken, pek çok kişiyi yanıltarak kimi vatandaşları polisi aramaya, kimilerini ise pencereye taş atmaya yönlendiriyor. Gerçek olmadığı anlaşılınca ise olay tebessümle son buluyor. Şaşırtıcı farkındalık projesi aynı zamanda sigorta hakkında bilinçlendirme sağlayarak şirketin reklam çalışmasını da başarılı şekilde sürdürüyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 15:55

'de bir şirketi, hırsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Şirket yetkilileri yaklaşık 5 yıl önce binanın 1. katındaki pencereye, sırt çantalı ve kapüşonlu bir hırsızı andıran cansız yerleştirdi. Vatandaşları hırsızlığa karşı bilgilendirme ve sigorta yaptırmaya yönlendirme amacıyla yerleştirilen manken, aradan yıllar geçmesine rağmen hala birçok kişinin dikkatini çekiyor. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar, penceredeki cansız mankeni gerçek bir hırsız sanarak tereddüt ediyor. Kimileri taş atmayı düşünüyor, kimileri ise polisi aramanın eşiğine geliyor. Birkaç saniye dikkatli bakanlar ise aslında bunun sadece bir cansız manken olduğunu fark edince hem rahatlıyor hem de duruma gülüyor.

Sigorta şirketinden hırsız efektli, ilginç reklam! Tüm gözler onların üzerinde

"POLİSİ ARAMAK İSTEMİŞLER"

Çevre esnaflarından Mete Aktaş, buradan vatandaşlar geçerken cansız mankeni gerçek zannettiklerini belirterek, "İki tane genç geçerken bana sordular, ‘Abi buraya hırsız mı giriyor?' diye. Fakat ben onlara izah ettim, manken olduğunu söyledim. Gülüştüler, hatta öncesinden polisi aramak istemişler" diye konuştu. Sokaktan sık sık geçen vatandaşlardan Buğru Şevik ise mankeni yıllardır gördüğünü söyledi. Şevik,"Hırsız mankeni ilk gördüğüm gün, gece saat 12 sularıydı. İlk başta gerçek bir hırsız zannettim, 2-3 saniye dikkatli bakınca cansız manken olduğunu fark ettim" şeklide konuştu.

Sigorta şirketinden hırsız efektli, ilginç reklam! Tüm gözler onların üzerinde

"HIRSIZ SANIP TAŞ ATAN DA OLUYOR"

Sigorta şirketinin Şube Müdürü Arzu Tekin, ev ve iş yerlerinde hırsızlığa karşı vatandaşları sigorta yaptırmaya teşvik etmek amacıyla bu uygulamayı bir farkındalık çalışması olarak hayata geçirdiklerini anlattı. Tekin, "Duyarlı vatandaşlarımız bazen bunun gerçek bir hırsız olduğunu zannederek taş atan da oluyor, polise ihbar etmek isteyen de. Hatta bizi arayıp uyarmaya çalışanlar bile var. Ancak manken olduğunu fark ettiklerinde hem gülüyorlar hem de oluşturduğumuz farkındalığın ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Bu olumlu geri dönüşleri aldıkça doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hastanede uyuyakaldı hırsız affetmedi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
ETİKETLER
#hırsızlık
#mersin
#sigorta
#manken
#Sigorta Şirketleri
#Duyuru
#Farkındalık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
