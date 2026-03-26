Sakarya'da dron parçası paniği! Sahile vuran parça incelemeye alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kanadı olduğu değerlendirilen bir parça sahile vurdu. Parça, bölgeye gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelemeye alındı.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 21:02

Sakarya'nın ilçesinde, Caferiye Mahallesi sahilinde kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, şeridinde bulunan bir restoranın işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde çevreyi kontrol etti. Deniz kıyısında kumların üzerinde uçak kanadına benzeyen büyük bir cisim olduğunu fark eden işletmeci, durumu yetkili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahilde güvenlik önlemi alan ekipler, kıyıya vuran parçayı inceledi. Yapılan ilk incelemelerde parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi.

Ekipler tarafından tutanak altına alınan bilgiler ve olay yeri incelemesinin ardından parça araca yüklenerek, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü. Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

