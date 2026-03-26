Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Caferiye Mahallesi sahilinde kısa süreli paniğe neden olan bir olay yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sakarya'da dron parçası paniği! Sahile vuran parça incelemeye alındı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir restorana ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracı kanat parçası sahilde bulundu. Caferiye Mahallesi sahilinde bir uçak kanadına benzeyen büyük bir cisim bulundu. Sahibi tarafından yetkili birimlere bildirilen cisim için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi. Parça, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sahil şeridinde bulunan bir restoranın işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde çevreyi kontrol etti. Deniz kıyısında kumların üzerinde uçak kanadına benzeyen büyük bir cisim olduğunu fark eden işletmeci, durumu yetkili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahilde güvenlik önlemi alan ekipler, kıyıya vuran parçayı inceledi. Yapılan ilk incelemelerde parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi.

Ekipler tarafından tutanak altına alınan bilgiler ve olay yeri incelemesinin ardından parça araca yüklenerek, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü. Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.