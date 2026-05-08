Sakarya’nın Hendek ilçesinde Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikanın içerisinde bulunan buhar kazanı patladı ve ardından yangın çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sakarya'da fabrikanın kazanı patladı: 8 işçi yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı patlaması sonucu yangın çıktı ve 8 işçi yaralandı. Olay, Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Buhar kazanı patladıktan sonra yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürürken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralanan işçi tedavisi için Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.