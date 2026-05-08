Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sakarya'da fabrikanın kazanı patladı: 8 işçi yaralı

Sakarya Hendek'te bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 8 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 18:02

’nın ilçesinde Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikanın içerisinde bulunan buhar kazanı patladı ve ardından çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı patlaması sonucu yangın çıktı ve 8 işçi yaralandı.
Olay, Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.
Buhar kazanı patladıktan sonra yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürürken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Ağır yaralanan işçi tedavisi için Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

