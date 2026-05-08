Sakarya'da fabrikanın kazanı patladı: 8 işçi yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 10. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikanın içerisinde bulunan buhar kazanı patladı ve ardından yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını kontrol altına almak için başlattığı müdahale devam ederken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ekipler tarafından kısa sürede yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ağır yaralanan 1 işçinin tedavisi yapılmak üzere Kocaeli'de bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.