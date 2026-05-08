Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye'de hantavirüs var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan hantavirüs açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediği bildirildi. Bu kapsamda tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Türkiye'de hantavirüs var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi
, iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Türkiye genelinde şu ana kadar herhangi bir pozitif vaka tespit edilmediği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarıyla ilgili süreçleri bilimsel esaslara göre takip ettiğini ve ülkede henüz pozitif vaka tespit edilmediğini açıklamıştır.
Bakanlık, hantavirüs vakalarını bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip etmektedir.
Ülkemizde henüz pozitif hantavirüs vakası tespit edilmemiştir.
Vatandaşların yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar etmesi ve doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olması önem taşımaktadır.
Bakanlık, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmektedir.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

