Türkiye'de hantavirüs var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Türkiye genelinde şu ana kadar herhangi bir pozitif vaka tespit edilmediği bildirildi.

Özetle

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.