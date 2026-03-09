Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı

Kategoriler
Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış bir şekilde bir İHA bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine hemen olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri gönderildi.
S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk incelemede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Ekipler, İHA'da patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metre yarıçaplı alanı boşaltarak bölgeyi emniyete aldı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.