Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış bir şekilde bir İHA bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine hemen olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri gönderildi.

Dinle Özetle

Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 34

HABERİN ÖZETİ Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında bulunan parçalanmış İHA, patlayıcı madde ihtimali nedeniyle bölgenin boşaltılmasına yol açtı. Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında parçalanmış bir İHA bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri olay yerine gönderildi. İlk incelemede İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu ihtimal üzerine 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

PATLAYICI MADDE TEHLİKESİ...

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk incelemede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

BÖLGE BOŞALTILDI

Ekipler, İHA'da patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metre yarıçaplı alanı boşaltarak bölgeyi emniyete aldı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.