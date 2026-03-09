Menü Kapat
Yaşam
Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Hemen bölgeye sevk edilen ekipler, İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alanı emniyete aldı.

Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
13:56
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
14:02

Sakarya'nın ilçesinde halk plajında parçalanmış bir şekilde bir bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine hemen olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri gönderildi.

Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı

HABERİN ÖZETİ

Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında bulunan parçalanmış İHA, patlayıcı madde ihtimali nedeniyle bölgenin boşaltılmasına yol açtı.
Sakarya'nın Karasu ilçesi halk plajında parçalanmış bir İHA bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri olay yerine gönderildi.
İlk incelemede İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Bu ihtimal üzerine 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı.
Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
PATLAYICI MADDE TEHLİKESİ...

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk incelemede söz konusu İHA üzerinde madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Sakarya'da İHA paniği! Halk plajında bulundu, bölge boşaltıldı

BÖLGE BOŞALTILDI

Ekipler, İHA'da patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metre yarıçaplı alanı boşaltarak bölgeyi emniyete aldı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

