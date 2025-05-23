Samsun'da 225 işçi zehirlenmişti! Nedeni ortaya çıktı: Magnolya tatlısı!

Samsun'da 8 Mayıs Perşembe günü OSB'de faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçi öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

MAGNOLYA TATLISINDAN ZEHİRLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemelerde, zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu belirlendi.

İŞÇİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.