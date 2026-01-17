Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Sinop-Samsun kara yolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Karaköy mevkisinde meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle araç dışında bekleyen 3 kişiye çarptı.
Yolcu otobüsü, ardından istinat duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.