Samsun'da güpegündüz anadan üryan dolaştı! Polislerin gözaltına alması kolay olmadı

Samsun İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu tahmin edilen A.M. isimli 50 yaşındaki adam, çırılçıplak şekilde caddede dolanmaya başladı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ise evlerinden ve sokakta çıplak şahsa tepki gösterdi.

PANTOLON GİYDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.