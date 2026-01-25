Samsun'da güpegündüz anadan üryan dolaştı! Polislerin gözaltına alması kolay olmadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu tahmin edilen A.M. isimli 50 yaşındaki adam, çırılçıplak şekilde caddede dolanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ise evlerinden ve sokakta çıplak şahsa tepki gösterdi.
Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.