Sanayi sitesinde korku dolu anlar! iş yeri ve hurda araçlar küle döndü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan sanayi sitesinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında bir iş yeri ve hurda araçlar alev alev yanarak küle döndü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 09:11

Hatay'ın ilçesindeki 'nde korku dolu anla yaşandı. Sanayi sitesinde bulunan hasarlı ve çevresindeki hurdalık araçlarda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının fark edilmesinin ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİ VE HURDA ARAÇLAR ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından iş yeri zarar görürken çevresindeki hurdalık araçlar yandı.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Sanayide çıkan yangını anlatan Bilal Uzunoğlu, "Biz olay anında dükkanda çalışıyorduk. Dükkanımızın bir üst sokakta dumanların çıktığını görünce olay yerine gittik. Orada bir yangının ortaya çıktığını gördük. İtfaiye ekiplerine haber ettik ve ekiplerde hemen gelip yangına müdahale ettiler.

Olay yerinde bazı hurda araçlar vardı ve yangında onlarda yandı. Hurdalık araç olarak biri yandı ve diğerleri hurda araç parçaları yandı" ifadelerini kullandı.

