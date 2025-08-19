Sanayide levyeli kavgada kan aktı! Kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı

Mardin'de bulunan Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

LEVYE İLE KAFASINA VURDULAR

Kavgada taraflardan Hasan Temel (69) darp edildi. Kafasına aldığı levye darbeler nedeniyle ağır kafa travması geçiren Temel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Temel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.