Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sanayide levyeli kavgada kan aktı! Kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı

Mardin'de bulunan Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Bir kişi kafasına aldığı levye darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sanayide levyeli kavgada kan aktı! Kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:34

'de bulunan Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

Sanayide levyeli kavgada kan aktı! Kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı

LEVYE İLE KAFASINA VURDULAR

Kavgada taraflardan Hasan Temel (69) edildi. Kafasına aldığı levye darbeler nedeniyle ağır kafa travması geçiren Temel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanayide levyeli kavgada kan aktı! Kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı. Temel'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki facia sonrası şoför tutuklandı! 'Otobüs kaymaya başladı, durduramadım'
Atık su kuyusunda mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı! O anlar kamerada
ETİKETLER
#saldırı
#kavga
#ölüm
#darp
#mardin
#Sanayi Sitesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.