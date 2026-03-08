Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

Antalya’da yaşayan meslek lisesi öğrencisi Selen Tıraşoğlu, babasının yanında başladığı oto tamirciliğinde devleşiyor. Araç bakımından şanzıman indirmeye kadar her işin altından kalkan 17 yaşındaki Selen, "yapamazsın" diyenlere inat hayalindeki tamirhaneyi açmak için gün sayıyor.

Antalya'da 45 yıldır oto tamirciliği yapan babası İbrahim Tıraşoğlu'nun yanında büyüyen 17 yaşındaki Selen Tıraşoğlu, küçük yaşlardan itibaren sanayi sitesine gidip gelmeye başladı. İlkokul yıllarında babasının esnaf arkadaşlarının güler yüzü ve sanayi sitesinde ikram edilen "sanayi tostu" ile ortama alışan genç kız, zamanla otomobillere olan ilgisini fark etti.

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

0:00 297

Lisede eğitimine devam eden Tıraşoğlu, bir süre Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra otomobillere olan ilgisinin ağır bastığını belirterek Endüstri Meslek Lisesi'ni tercih etti. Okul çıkışlarında babasının tamirhanesine gelerek çalışmaya başlayan genç kız, kısa sürede araç tamir setlerine hakimiyet kazandı.

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

"BABANIN MESLEĞİNİ DEVRALIRSIN' DİYE ŞAKALAŞIYORLARDI"

2025 yılında düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde "Yılın Çırağı" seçilen Selen Tıraşoğlu, küçük yaşlardan itibaren otomobillere karşı özel bir ilgisi olduğunu söyledi. Araba sürmeyi ve bir şeyleri söküp takmayı hobi olarak gördüğünü belirten Tıraşoğlu, mesleğe yönelme sürecini şu sözlerle anlattı: "Öncelikle bu benim baba mesleğim ve ben meslek lisesi okuyorum. Küçüklüğümden beri babam bu meslekte olduğu için arabalara karşı ilgim vardı. Araba sürmek, bir şeyleri söküp takmak benim hobimdi. Babam da bizi küçük yaşlardan itibaren böyle yetiştirdi. Sanayiye gelir giderdim, en çok da tost için gelirdim. Zamanla ustalarla bir samimiyet oluştu. Büyüdükçe ‘babanın mesleğini devralırsın' diye şakalaşıyorlardı. Bir süre sonra bu işin gerçekten sevdiğim bir meslek olduğunu fark ettim ve tamamen mesleğime dönüştürmek istedim."

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

"BAŞTA ‘YAPABİLİR MİSİN' DİYE SORUYORLAR, SONRA TEBRİK EDİYORLAR"

Sanayi sitesine gelen müşterilerin başlangıçta şaşırdığını ancak yaptığı işi gördükten sonra destek verdiğini ifade eden genç çırak, şöyle konuştu: "İlk başta ailem de çok sıcak yaklaşmıyordu ama elim takım tutunca ve müşterilerin tepkilerini görünce onlar da destek oldu. Gelen müşteriler önce şaşırıyor. ‘Bunu yapabilir misin, o tekerleği kaldırabilir misin' gibi sorular soruyorlar. Sonra işimi yaptığımı görünce tebrik ediyorlar. Kendi çocuklarından örnek verip ‘Keşke benim çocuklarım da böyle olsa' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

"KIZ ÇOCUKLARININ BU MESLEĞE GİRMESİNİ İSTİYORUM"

Sanayi sitesinde çalışan bir kadın olarak birçok kişiye örnek olduğunu söyleyen Tıraşoğlu, sektörde kadınların sayısının artmasını istediğini şu şekilde dile getirdi: "Arkadaşlarım ve tanıdıklarım beni örnek gösterdiklerinde çok gururlanıyorum. Kız çocukları bu mesleğe girdikçe insanların önyargıları da kırılıyor. Bu önyargıyı kıran ilk kişilerden biri olmak beni çok mutlu ediyor. İleride kendi tamirhanemi açmayı çok istiyorum. Genel olarak da kız çocuklarını bu işe kazandırmak istiyorum."

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

KADIN MÜŞTERİLERDEN ÖZEL İLGİ

Kadın müşterilerin bir kadın tamirciyle muhatap olmaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Tıraşoğlu, sanayide bu durumun kendisi için ayrı bir motivasyon olduğunu söyledi. Genç çırak, "Kadın müşterilerim çok mutlu oluyor. Sanayiye geldiklerinde bir kadınla muhatap olmanın ne kadar güzel olduğunu söylüyorlar. Dertlerini bana anlatmanın kendilerini rahatlattığını ifade ediyorlar. İlk defa gelenler ‘Bundan sonra hep sana geleceğiz' diyor. Bu da bana daha fazla çalışma motivasyonu veriyor" şeklinde konuştu.

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

SANAYİNİN SEVGİSİNİ "TOST" İLE ÖĞRENDİ

Sanayi sitesine küçük yaşlardan itibaren gidip geldiğini anlatan genç kız, ustaların kendisine basit işler yaptırarak mesleğe alıştırdığını söyleyerek, şöyle devam etti: "10-11 yaşlarındayken babamla sürekli sanayiye gelirdik. Babamın arkadaşları bana küçük sökme takma işleri yaptırırdı. Bir yandan da bana tost söylerlerdi. O zamanlar sanayinin sevgisi ve esnaf sıcaklığı içime işlemişti. O yüzden daha çok gelmek istiyordum. Şimdi de bana çok yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum."

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

"ŞANZIMAN SÖKÜP TAKABİLİYORUM"

Meslekte birçok işi öğrenmeye başladığını belirten Tıraşoğlu, "Şu anda gelen araçların bakımını ve ön düzenini rahatlıkla yapabiliyorum. Yanımda kalfam olduğunda şanzımanı indirip söküp takabiliyorum. Hedefim motoru tamamen tek başıma toplayabilmek. Motor üzerinde çalışmak en zevk aldığım işlerden biri. Çünkü en zor iş o ve motorun parçalarını söküp takarken arızanın sebebini daha kolay anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Sanayinin 17 yaşındaki kadın ustası: Antalyalı Selen, baba mesleğini devraldı, şanzıman söküp takıyor!

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Genç kızın babası ve ustası İbrahim Tıraşoğlu ise kızının mesleği kendi isteğiyle seçtiğini belirterek gurur duyduğunu söyledi. Tıraşoğlu, "Bu mesleği sev veya sevme diye bir şey söylemedim, kendisi istedi. İnsan sevdiği işi yaparsa daha başarılı ve daha mutlu olur. Ben bu işe 1981 yılında başladım. 1996'dan beri kendi iş yerim var. Hayat şartları zor. En güzel şey insanın sevdiği işi yapması ve kendi ayaklarının üzerinde durması. Kızımla gurur duyuyorum. Zorlamayla değil kendi isteğiyle yaptığı için mutluyum. Müşterilerimiz de çok destek oluyor."

