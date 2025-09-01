Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Şanlıurfa'da eski Ziraat Odası Başkanı öldürüldü! Barış yolunda ateş açtılar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak silahla vurularak öldürüldü. Çakmak'ın, oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giderken husumetlilerin açtığı ateşle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da eski Ziraat Odası Başkanı öldürüldü! Barış yolunda ateş açtılar
Akşam saatlerinde 'in kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşanan olayda eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartıştı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı.

GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ATEŞ ETTİLER

Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak’ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak’ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da eski Ziraat Odası Başkanı öldürüldü! Barış yolunda ateş açtılar

3 GÖZALTI

Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç.’yi gözaltına aldı. Mehmet Hıdır Çakmak’ın kim tarafından vurularak öldürüldüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

