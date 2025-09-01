Başsavcı Akın Gürlek'i evinin önünde bekleyen iki kişi gözaltına alındı

İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde görevli polislere, başsavcının evde olup olmadığını soran iki motosikletli şüpheli şahıs yakalandı.
İki ismin polislere soru sormasının ardından polis ekipleri takibe başladı. Yakalanan şüpheliler ilk ifadesinde sohbet etmek için sorduklarını ve kız arkadaşlarının bölgede oturduklarını öne sürdü.
İki şüphelinin cep telefonlarına el konuldu. İlk araştırmalarda terör örgütü bağlantısı henüz tespit edilemedi. Emniyet'te gözaltı süreci devam ediyor.