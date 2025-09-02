Şanlıurfa'da eski Ziraat Odası Başkanı'nın öldürülmesiyle ilgili çok sayıda tutuklama

Dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi'nde eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartışma çıktı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı. Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

8 TUTUKLAMA

Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.