Çocukların kavgasına baba karıştı! Yalvarmalarını umursamadan dövdü

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede 13 yaşındaki çocuk bir yetişkin tarafından darp edildi.

"ANNEME KÜFRETME" DİYE YALVARDI

Sitede oyun oynayan 13 yaşındaki A.K arkadaşı M.B'nin kendisini kolundan ısırması sonrası itti. Olayı gören M.B'nin babası sinirlenerek site bahçesine indi ve A.K'yi dövmeye başladı. Küfürler savurarak tekme ve yumruk atan adam küçük çocuğun "Anneme küfretme" diye yalvarmalarını umursamadı.

"NEREDE LAN ANAN" DİYE TEHDİTLER SAVURDU

Ancak H.B. ağza alınmayacak sözlere devam edip, "Nerede lan anan, ananı çağır buraya" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan olay ise anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, site sakinlerinin büyük tepkisine yol açarken, A.K. ve ailesinin şikâyetçi olduğu öğrenildi.

EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli H.B.'ye ev hapsi cezası verildi.